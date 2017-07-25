مؤتمر “المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين” انتهى إلى رفضه للاجراءات الاسرائيلية بخصوص الاقصى

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تم الانتهاء من مؤتمر “المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين”، والذي تم تنظيمه من قبل جامعة الدول العربية، و قد أعلن المؤتمر عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية في القدس و خصوصا الإجراءات التي تم اتخاذها في محيط المسجد الأقصى الشريف ، و إلى ضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه دون تغيير.

و قد تم الإعراب من المشرفين في اجتماعهم بالدورة الـ 98 و التي تم انعقادها في العاصمة المصرية القاهرة ، عن التقدير الكبير للحراك المقدسي والفلسطيني المشرف ، حيث اظهر الفلسطينين استعدادهم من اجل الدفاع عن المسجد الأقصى ، و رفضهم لوجود البوابات التي تعد نوع من أنواع الذل، و ايضا نضالهم امام جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس و فلسطين المحتلة.

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و الجدير بالذكر أنه تم التأكيد وفقا للبيان ، بأن رباط الفلسطينيين في القدس لليوم الـ11 على التوالي عند كل الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى والبلدة القديمة أنحاء المدينة المقدسة ، يشكل احد علامات الصمود العربية أمام الاحتلال الإسرائيلي ، و هكذا قد وجه الفلسطينين رسالة قوية للكيان المحتل بأن الإجراءات و الممارسات الباطلة سيتم مواجهتها بالمزيد من الصمود و المقاومة ، و قد تم التشديد في المؤتمر إلى أن ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفعله في المدينة المقدسة ، من حيث الحصار وإغلاق المسجد الأقصى ، ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين و الداخلين للمسجد أمور باطلة ومرفوضة.

ويذكر ان من ترأس وفد دولة فلسطين بالمؤتمر الذي استمر لمدة 4 أيام ، هو رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور زكريا الأغا ، و معه مدير عام الدراسات و الإعلام بدائرة شؤون اللاجئين سعيد سلامة ، و ايضا انضم إليهم سكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، و ذلك وفقا للبيان.

و الجدير بالذكر أن اليوم قد انطلق ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 98 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية ، و قد شارك في الامر ممثلين عن كلا من جمهورية مصر العربية و الأردن و فلسطين و لبنان ،إلى جانب بعد المنظمات العربية و الاسلامية .