مؤتمر “المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين” انتهى إلى رفضه للاجراءات الاسرائيلية بخصوص الاقصى

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مؤتمر “المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين” انتهى إلى رفضه للاجراءات الاسرائيلية بخصوص الاقصى
أزمة المسجد الاقصى تأخذ بعدا دوليا

تم الانتهاء من مؤتمر “المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين”، والذي تم تنظيمه من قبل جامعة الدول العربية، و قد أعلن المؤتمر عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية في القدس و خصوصا الإجراءات التي تم اتخاذها في محيط المسجد الأقصى الشريف ، و إلى ضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه دون تغيير.

و قد تم الإعراب من المشرفين في اجتماعهم بالدورة الـ 98 و التي تم انعقادها في العاصمة المصرية القاهرة ، عن التقدير الكبير للحراك المقدسي والفلسطيني المشرف ، حيث اظهر الفلسطينين استعدادهم من اجل الدفاع عن المسجد الأقصى ، و رفضهم لوجود البوابات التي تعد نوع من أنواع الذل، و ايضا نضالهم امام جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس و فلسطين المحتلة.

و الجدير بالذكر أنه تم التأكيد وفقا للبيان ، بأن رباط الفلسطينيين في القدس لليوم الـ11 على التوالي عند كل الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى والبلدة القديمة أنحاء المدينة المقدسة ، يشكل احد علامات الصمود العربية أمام الاحتلال الإسرائيلي ، و هكذا قد وجه الفلسطينين رسالة قوية للكيان المحتل بأن الإجراءات و الممارسات الباطلة سيتم مواجهتها بالمزيد من الصمود و المقاومة ، و قد تم التشديد في المؤتمر إلى أن ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفعله في المدينة المقدسة ، من حيث الحصار وإغلاق المسجد الأقصى ، ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين و الداخلين للمسجد أمور باطلة ومرفوضة.

ويذكر ان من ترأس وفد دولة فلسطين بالمؤتمر الذي استمر لمدة 4 أيام ، هو رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور زكريا الأغا ، و معه مدير عام الدراسات و الإعلام بدائرة شؤون اللاجئين سعيد سلامة ، و ايضا انضم إليهم سكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، و ذلك وفقا للبيان.

و الجدير بالذكر أن اليوم قد انطلق ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 98 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية ، و قد شارك في الامر ممثلين عن كلا من جمهورية مصر العربية و الأردن و فلسطين و لبنان ،إلى جانب بعد المنظمات العربية و الاسلامية .