أردوغان في جولة عربية خليجية لأجل حل الأزمة القطرية

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ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إلى العاصمة القطرية الدوحة ، خلال ظهر يوم الاثنين وذلك في إطار جولة خليجية ، الهدف منها هو تهدئة التوتر بين كلا من إمارة قطر و الدول المقاطعة لها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، و قد جاء ذلك وفق لوكالة الأنباء القطرية.

و الجدير بالذكر ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان قد قام باستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى المطار ، و ذلك بعد الظهر في “زيارة عمل”، وفق الوكالة القطرية التي لم تذكر اي تفاصيل حول برنامج الزيارة و ترتيباتها.

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و الجدير بالذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى بالفعل مع الملك السعودي سلمان في مدينة جدة التي تقع غرب المملكة العربية السعودية خلال يوم الأحد ، في أولى محطات جولته الخليجية ، و التي هدفها الأساسي هو حل الأزمة الواقعة بين إمارة قطر و المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، التي بدأت بسبب اتهام هؤلاء الدول أمير قطر بدعمها للارهاب و لبعض المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلام المنطقة .

و يذكر أن الرئيس التركي أردوغان كان قد زار الكويت في مساء يوم الأحد ، حيث قام باستقباله أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يقوم بدور الوساطة في الأزمة الخليجية.

و الجدير بالذكر ان هذه الجولة جاءت من قبل تركيا التي تعد دولة حليفة لقطر وعلى الجانب الآخر تربطها علاقة جيدة مع السعودية.

ويذكر ان كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قاموا بقطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو 2017 و قاموا بفرض عقوبات اقتصادية عليها ، و ذلك حيث تم اتهامها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران.

و قد قام أمير قطر بعرض حوارا مشروطا في مساء يوم الجمعة على هذه البلدان ، لكنه رفض أن يخضع لمطالبها و بخاصة المطالب التي تهدف إلى إغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الفضائية وتقليص علاقات قطر مع إيران.