مبعوث امريكي إلى القدس بسبب توترات الاقصى

Advertisements

يصل اليوم الاثنين مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ، وذلك في محاولة منه لتخفيف التوترات بخصوص الإجراءات الأمنية الجديدة التي تم فرضها من الكيان الاسرائيلي المحتل على مداخل الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة وعلى أبواب المسجد الاقصى ، وقد تسببت هذه الاجراءات في قيام أعمال عنف دامية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

و الجدير بالذكر ان زيارة جيسون غرينبلات تأتي بعد ثمانية ايام من تركيز السلطات الاسرائيل بوابات الكترونية عند مداخل المسجد الاقصى الذي يعد في اساس النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

Advertisements

حيث انه بعد هجوم وقع في 14يوليو و الذي اسفر عنه مقتل اثنين من الشرطة الاسرائيلية بالاضافة الى ثلاثة مهاجمين فلسطينيين ، و بعدها قامت السلطات الاسرائيلية بنصب بوابات لأجل كشف المعادن على مداخل الحرم القدسي الذي بداخله مسجد الأقصى و مسجد قبة الصخرة.

و يذكر انه منذ ذلك التاريخ تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة و خاصة محيط المسجد الأقصى مواجهات يومية بين فلسطينيين معترضين على إجراءات المحتل الباطلة والقوات الإسرائيلية ، نتج عنها مقتل خمسة ضحايا وعشرات الجرحى بين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتل ، وفي الضفة الغربية المحتلة تم مقتل ثلاثة اسرائيليين طعنا بسلاح أبيض من شاب فلسطيني في مستوطنة.

و ايضا قد تصاعدت الاحداث مرة اخرى حيث قام فلسطيني خلال يوم الاثنين بمهاجمة اسرائيليا عربيا بسلاح أبيض مما أسفر عن جرحى بجروح متوسطة عندما طعنه في ضواحي العاصمة الإسرائيلية تل أبيب ، وذلك بعد ان اعتقد انه اسرائيليا يهوديا.

و في نفس السياق قامت دبابة اسرائيلية في ليل يوم الأحد إلى فجر يوم الاثنين بقصف مواقع للجناح العسكري لحماس في غزة بعد ان تم اطلاق قذيفة من قطاع متوجهه إلى اسرائيل. و لكن لم يتم تسجيل سقوط ضحايا.

و الجدير بالذكر ان التوتر حول المسجد الأقصى يثير الكثير من المخاوف من ان يتسع التوتر خارج الاراضي الفلسطينية.

حيث انه في المملكة الاردنية وهي السلطة الحارسة للمناطق المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، قام الالاف من الاشخاص بالتظاهر ضد الاجراءات الاسرائيلية ، وعليه اسفر مقتل اردنيان و اصابة اسرائيلي بجروح خلال يوم الأحد في السفارة الاسرائيلية في عمان.