مصر تتفق مع حركة حماس على أليات فتح معبر رفح فى الفترة القادمة

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استطاعت مصر أن تصل إلى اتفاقات مع حركة حماس الفلسطينية، والتى تفرض سيطرتها على قطاع غزة، حول كيفية إدارة معبر رفح وإعادة فتحه فى المستقبل وكذلك مراقبة الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وذلك وفقاُ لعدة مصادر مصرية وفلسطينية.

وقالت المصادر إنه من المنتظر أن يتم فتح المعبر قبيل عيد الأضحى المقبل، وهو ما تم إبلاغه للوفود الفلسطينية عبر الجانب المصري ، وكان قد زار القاهرة مؤخرا وفد من حركة حماس، لبحث آلية جديدة يجري العمل عليها لفتح المعبر بشكل منتظم أمام حركة التجارة ودخول الأفراد .

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وصرح مصدرين من الجانبين المصرى والفلسطينى ما يفيد بأنه من المنتظر أن يعمل المعبر بشكل جزئي في البداية في أيام وساعات سيتم تحديدها ضمن الاتفاق، وهو ما يضمن عودة عمل المعبر بشكل طبيعي كما كان عليه في السابق، وهو ما سيتم بشكل تدريجي.

وجاري العمل الآن على تهيئة البنية التحتية لتجهيز المعبر ويكون مناسباً لعبور الأفراد والبضائع بشكل أكبر، بالإضافة إلى وجود طريق آمن بين القاهرة ومدينة رفح، وذلك بحسب ما أفادت به المصادر .

وأضافت المصادر أن تأمين المعبر من المنتظر ان يصبح مسؤولية مشتركة للفصائل في قطاع غزة، موضحة أن هذا الأمر لم يتم الفصل فيه حتى الآن.

و كانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أعلنت، الشهر الماضي، البدء في إقامة منطقة أمنية معزولة السلاح على الحدود مع مصر تصل مساحة عرضها إلى 100 متر، في ظل التشديدات الأمنية لضبط الحدود الجنوبية مع الأراضي المصرية.

ووفقاً لما تضمنه بيان الوزارة الرسمي، فإن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تحتوى “إعادة هيكلة وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلو متر، بالإضافة لنشر نظام مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، إلى جانب تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود”.

وبحسب المصادر فإن هذه الإجراءات تأتى فى ظل موافقة الجانب المصري والتفاهم الذي تم مع حماس بشأن إعادة فتح معبر رفح بشكل دوري ومنتظم .

وفي وقت سابق، وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح “عزام الأحمد” إن مصر أحاطت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علماً، بأنه “لن يعاد فتح المعبر بشكل طبيعي، إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية الشرعية التابعة للرئيس “أبو مازن”، وتواجد أمني للقوات الامنية الفلسطينية على المعبر”.