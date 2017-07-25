اسرائيل تقرر أزالة البوابات الإلكترونية وتستبدلها بكاميرات مراقبة

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قالت عدة تقارير إخبارية، إن إسرائيل قررت إزالة البوابات الإلكترونية التي كانت قد وضعتها من ذى قبل فى القدس واستبدلتها بكاميرات مراقبة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وضعت صباح أمس ممرات وحواجز حديدية إلى جانب التى كانت موجودة بالفعل أمام المسجد الأقصى من ناحية باب الأسباط.

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وأوضح مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي “بنيامين نتانياهو” في بيان له إن ” اجتماع الحكومة المصغرة وافق على توصية كل الأجهزة الأمنية بتبديل كل إجراءات التفتيش عن طريق اجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تعتمد على تكنولوجيات متطورة ووسائل متعددة ” .

وذكرت مصادر من مدينة القدس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى ركبت ممرات إلى جانب الجسر الحديدي الذي يحمل كاميرات مراقبة ذكية ومتطورة عند أبواب الأقصى .

ولليوم العاشر على التوالي، استمر أهالي مدينة القدس المحتلة وموظفي دائرة الأوقاف بالمسجد الأقصى، فى مواصلة اعتصامهم على مداخل المسجد وفي الشوارع المؤدية إليه، لإثبات رفضهم للممارسات التى تقوم بها سلطات الاحتلال وتركيب البوابات الإلكترونية التي تم وضعها .

وفى وقت سابق أكد”عزام الخطيب التميمي” مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة “الالتزام بالإجماع الصادر عن مشايخ ومرجعيات القدس الدينية”، الإصرار على عدم دخول المسجد الأقصى المبارك، عبر هذه البوابات الإلكترونية التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وذلك بحسب ما قالته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضاف “التميمي” ، في تصريحات صحفية إعلامية، خلال اعتصامه، مع عشرات من الموظفين العاملين بالأوقاف، والحراس التابعين للأوقاف أمام مداخل الأقصى، من جهة باب الناظر “المجلس”، أمس الثلاثاء: “أننا لن ندخل الأقصى من البوابات الإلكترونية المرفوضة دينياً، واسلامياً، وأخلاقياً، وهذا هو موقفنا، وسنستمر عليه حتى إزالة هذه البوابات من أمام المسجد الأقصى”.

وتابعت الوكالة في القدس “إن عشرات من المقدسيين أدوا اليوم صلاة الفجر في الشارع الرئيسي أمام منطقة باب “الأسباط”، وسط تواجد كبير لقوات الاحتلال الاسرائيلى، ثم أعقبها هتافات مُناصرة للمسجد الأقصى ومناهضة للأحتلال “.