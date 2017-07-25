قطر تعلن عن مناورات أمريكية تركية قطرية خلال الفترة المقبلة

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أعلن خالد بن محمد العطية وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، عن أنه تم التوصل إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة القطرية ، والقوات الأمريكية بالإضافة إلى القوت التركية، وأن هذه المناورات علي وشك البدء، وسوف تكون هذه المناورات العسكرية في قطر، وقد أضاف وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية أنه لا توجد أي مسائل حساسة أو أي رفض في وجود قواعد عسكرية تركية أو أمريكية علي الأراضي القطرية.

هذا وقد وضح وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة قديمة وطيبة، ويتعامل البلدين حلفاء منذ وقت كبير، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد بديلا عن قاعدة “العديد” الأمريكية المقامة علي الأراضي القطرية، وقد أعلنت قطر في وقت سابق أنه تم إجراء تمرين دفاعي مشترك بين القوات المسلحة القطرية بالإشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى”نفنى وتبقى قطر ويبقي تميم” وقد تمت هذه التمرينات الدفاعية المشتركة داخل ميدان القلايل بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

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الجدير بالذكر أن وزير الدفاع القطري خالد بن عطية أشار أن بلاده سوف تلجأ إلى العديد من الآليات الدولية والآليات القانونية، بالإضافة إلى التحكيم الدولي في حال لم ترفع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، والبحرين الحصار المقام علي قطر، وأضاف أن الدول التي قررت حصار قطر قد تفاجأت بأن آلاف من مواطنيها يعملون في قطر ويدرسون ويقيمون فيها، ويقع عليهم الضرر جميعا، وقد أكد وزير الدفاع القطري أن الدول المحاصرة لقطر قد نسيت أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات واستشهد بتغريدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنها ليست موقف رسمي علي الدوام.