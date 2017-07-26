وزير الدفاع القطري يرفض الحوار قبل رفع الحصار عن قطر

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تحدث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، حول أنه لن يتم اتخاذ جانب حوارى مع دول الحصار العربية الأ أن يتم رفع الحصار مسبقا عند دولته الذى بدأ منذ أكثر من شهر ونصف.وجاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها مع القناة الروسية “روسيا اليوم”، وقامت وكالة الأنباء القطرية بنشر الحوار اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو لعام 2017.

قد صرح وزير الدفاع بأنه في حالة عدم توقف الحصار عن بلاده من قبل دول الحصار، سوف تعمل قطر على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتاحة أمامهم لرفع الحصار .كما استبعد وزير الدفاع القطري إمكانية نقل القاعدة الأمريكية “العديد” من قطر، وقام بنفي ما ورد من تسريع إرسال للقوات التركية إلى الدوحة لأنه جاء تحسبا لأى هجوم عسكرى على العاصمة القطرية.

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وقام بلفت الانتباه حول تغريدات الرئيس الأمريكي والتى قامت دول الحصار الاستناد إليها متناسين أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات و من أقوى وأهم المؤسسات لديها هي وزارة الخارجية التي قامت بدعم الموقف القطري، كما أشار إلى قوة العلاقات القطرية الأمريكية، وان تواجد قوات عسكرية لتركيا وأمريكا في الدوحة لا يشكل أي حساسية .

وحول المشاركة التي قامت بها قطر خلال التحالف العربي اليمني، والتي قد انتهت منذ أن بدأ الحصار على دولته، وأوضح أنه كان بالإمكان حل الأزمة اليمنية دون اللجوء إلى إقصاء أى من الطرفين الا ان قطر شاركت من مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما.وأكد على أن قطر قامت بالاعتراف أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجماعات الحوثيين قاموا بتشكيل خطر على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتابع على أنه لا يمكن التعامل مع طرف يملك أجندات خفية في اليمن ، وأشار في حديثه حول دولة الإمارات فقد قال عنها انها تقوم بمحاربة الرئيس اليمني السابق صالح و بالرغم من حماية أبنه على أراضيها.

وقام وزير الدفاع القطري بتقدير الجهود المبذولة من إيران بقيامها بالعديد من التسهيلات و الوقوف بجانب الشعب القطري فقد قامت بفتح مجالها الجوي بجانب تزويدها بالمواد الغذائية.حيث أشار إلى الحصار العربي التي قامت به كلا من السعودية و الإمارات و مصر و البحرين وقد قامو بتوجيه الإدعاء للدوحة بدعمها للارهاب و هذا كله افتراء على دولته.