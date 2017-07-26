أردوغان يدعوا مسلمي العالم إلى حماية و زيارة القدس

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قام رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بدعوة كل المسلمين في كل أنحاء العالم إلى “زيارة” القدس و”حمايتها” ،و جاء ذلك بعد أعمال العنف التي حدثت بعد التدابير الأمنية التي تم فرضها من جانب إسرائيل أمام بوابات الحرم القدسي لكي يتم تفتيش الداخلين إلى المسجد، وجاء ذلك خلال تصريحاته التي صرح بها يوم الثلاثاء.

وتابع أردوغان تصريحاته مكملا بأنه يريد ان يوجه نداء إلى كل المواطنين وإلى كل المسلمين في جميع أنحاء العالم، ثم أكمل قائلا فليقم كل من يستطيع أن زيارة القدس والمسجد الأقصى في أي فرصة متاحة، وأكمل بدعوة لجميع الأمة الإسلامية بان يعملوا على حماية القدس معا .

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و الجدير بالذكر ان السلطات الاسرائيلية كانت قد نصبت بوابات من أجل الكشف عن المعادن عند مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وذلك بعد هجوم تم تنفيذه من قبل ثلاثة شبان ينتمون إلى عرب إسرائيل في يوم 14 من شهر يوليو، ونتج عن الحادث مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

و الجدير بالذكر أن الجانب الفلسطيني يرى أن الإجراءات الأمنية الأخيرة ليست سوى محاولة من جانب إسرائيل لكي تفرض سيطرتها على القدس و المسجد الأقصى، ونتيجة لذلك رفض الفلسطينيين دخول الحرم القدسي و قاموا بأداء الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد.

و بعدها حدثت احتجاجات من الجانب الفلسطيني كبيرة و صدامات نتج عنها مقتل خمسة ضحايا من فلسطين، وفي ليل يوم الجمعة، قام فلسطيني بطعن عائلة من المستوطنين الإسرائيليين متواجدة في الضفة الغربية المحتلة وتم قتل ثلاثة منهم.

و الجدير بالذكر أن الرئيس التركي قد أضاف في كلمته التي قام بإلقائها أمام نواب الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه، حزب “العدالة والتنمية” الاسلامي المحافظ، وذلك خلال جلسة البرلمان التركي الأسبوعية، قائلا إنها محاولة لأخذ مسجد الأقصى من المسلمين.

ثم اضاف قائلا ان شرعية دولة إسرائيل ليس لها معنى إلا في حدود احترامها لحقوق فلسطين، لا في حدود حقوق إسرائيل الخاصة .

والجدير بالذكر ان الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة يقع في القدس الشرقية التي تم احتلالها من إسرائيل و تم ضمها بعد حرب 1967 في خطوة لم يتم الاعتراف بها من جانب المجتمع الدولي.