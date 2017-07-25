الأوقاف الإسلامية تدعو إلى عدم دخول الاقصى حتى تزيل اسرائيل كل بوابات كشف المعادن

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استمرت الأوقاف الإسلامية على موقفها من حيث دعوة الفلسطينيين بألا يدخلوا إلى المسجد الأقصى إلى حين ان يتم تقييم الوضع و ذلك بعد أن أزالت السلطات الإسرائيلية بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى و مسجد قبة الصخرة خلال فجر يوم الثلاثاء، و التي قام تركيبها بإثارة موجة من العنف الدامي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

و الجدير بالذكر ان البوابات المعدنية تمت إزالتها من أمام باب الأسباط في الصباح اليوم، وذلك بعد مواجهات خلال الليل أمتدت إلى الفجر بين بعض من عناصر الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين ، بعد ان قامت الشرطة بوضع مسالك حديدية لكي يقف الوافدون للصلاة بالطابور.

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و يذكر ان مئات من الفلسطينيين قد أقاموا صلاتي الظهر والعصر أمام إحدى بوابات المسجد الموجودة عند باب الأسباط، الذي يعد أحد مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية.

و الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الأوقاف الإسلامية في القدس كان قد صرح في بيان له، انه لا دخول إلى المسجد الأقصى المبارك الا بعد أن تقوم لجنة فنية من إدارة الأوقاف بتقيم الوضع و إرجاعه كما كان عليه قبل يوم 14 من الشهر الحالي، و ذلك في إشارة منه إلى البوابات التي تمت إقامتها عند مداخل الأقصى بعد الهجوم الذي أقدم عليه ثلاثة شبان ينتمون إلى عرب إسرائيل و نتج عنه مقتل اثنين من الشرطة الإسرائيلية.

و من جانب آخر صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية سوف تجتمع في مساء يوم الثلاثاء برئاسة محمود عباس ، في رام الله من أجل مناقشة آخر التطورات في القدس والمسجد الأقصى.

و يذكر انه قد صرح مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان رسمي، بأن الحكومة الأمنية المصغرة قد وافقت على أن يتم استبدال إجراءات التفتيش الحالية بأجهزة تستند إلى تكنولوجيا متطورة ووسائل أخرى، و قد اضاف انه حتى ان يتم تنفيذ هذا المخطط سوف تقوم الشرطة الإسرائيلية بتعزيز قواتها و ستقوم باتخاذ إجراءات أخرى حسب الحاجة من شأنها أن تضمن سلامة و أمن الزوار في المسجد الأقصى.