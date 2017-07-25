مقاطعي قطر يحضرون أفراد وكيانات إرهابية جديدة

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قامت كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في فجر يوم الثلاثاء بإدراج بعض من الأفراد والكيانات من ليبيا و اليمن و قطر و الكويت على القوائم الخاصة مكافحة الإرهاب في دولهم، و قاموا بالتأكيد على ان النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد المرتبطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدولة قطر التي تقوم الدول الأربع بفرض إجراءات مقاطعة صارمة عليها.

ويذكر أن الدول الأربع قاموا بالتصريح في بيان مشترك لهم تم نشره من خلال وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تم اتخاذ قرار بإضافة 9 كيانات و 9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة في أراضي الدول، وجاء ذلك في إطار التزام الدول الأربعة الثابت و الصارم بإن تتم محاربة الإرهاب والعمل على تجفيف مصادر تمويله و أيضا اللحاق بالمتورطين فيها، و مكافحة الفكر المتطرف و خطابات الكراهية .

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و الجدير بالذكر أن الكيانات التسعة منهم ثلاثة كيانات تابعة لدولة اليمن و هم “مؤسسة البلاغ الخيرية” و “جمعية الإحسان الخيرية” بالإضافة إلى “مؤسسة الرحمة الخيرية”، و 6 مؤسسات تابعة لليبيا و هم “مجلس شورى ثوار بنغازي” و “مركز السرايا للإعلام” و “وكالة بشرى الإخبارية” وكتيبة راف الله السحاتي” و “قناة نبأ” و “مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام”.

و أما على الجانب الآخر فإن الأفراد الذين تم حظرهم ووضعهم في قوائم الإرهاب فثلاثة منهم من قطر وثلاثة من اليمن و اثنان من ليبيا و مواطن كويتي.

ثم تم التشديد خلال البيان على ان النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة القطرية، و تمت الإشارة في البيان إلى أن النشاطات الإرهابية للمحظورين تتنوع ما بين حملات لجمع الأموال لكي تستخدم في دعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا و ايضا من اجل دعم تنظيم القاعدة في اليمن و ترتبط بمجموعات إرهابية موجودة في ليبيا.

و الجدير بالذكر أنه وفقا لأربع دول التي تقاطع قطر ، فان هذه المجموعات الإرهابية في ليبيا يتم دعمها جوهريا و ماليا من السلطات القطرية