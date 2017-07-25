المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1438 رابط تسجيل حجاج الداخل في وزارة الحج والعمرة السعودية بالخطوات

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تعرف علي رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1438، وزارة الحج والعمرة مع شرح طريقة التسجيل في الموقع المخصص المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الخاص بالمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية يريدوا أداء مناسك الحج والعمرة خلال العام 2017، وتوضيح خطوات التسجيل من البداية للنهاية مع شرح جميع الخطوات بالتفصيل، هذا وقد أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة أن عملية تدشين الحجاج داخل المسار الإلكتروني قد بدأت اليوم الاثنين 30 شوال من عام 1438، وسوف يتم استقبال جميع طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من المقيمين والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية، ونشرت وزارة الحج والعمرة توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي أكدت أنه يجب علي الحكومة تسهيل إجراءات الحجاج والتسهيل عليه في اختيار الخدمات المناسبة والأسعار المناسبة لهم.

ويذكر أن بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل هي السبيل الوحيد للحجز والتعاقد مع لخدمات حجاج الداخل في كافة البرامج لموسم الحج هذا العام، حج منخفض التكلفة، حج ميسر، ويستطيع المقيمين بالمملكة العربية السعودية الدخول إلى المسار الإلكتروني وإجراء عملية التسجيل في الحج بدون اللجوء إلى مكاتب الخدمات الغير معتمدة عبر الولوج إلى موقع الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل، ثم بعد ذلك اتباع التعليمات على الموقع الموجودة باللغة العربية واتباع الخطوات حتى الخطوة الأخيرة، هذا وسوف يكون السداد الالكتروني للخدمة موضحا علي الموقع قيمة شريحة الخدمة التي سوف يتم اختيارها وتوفير الوسائل المتعددة وكل هذه الخيارات سوف تكون للحجاج من أجل اختيار إحدى المنشآت التي تم ترخيص الخدمات الخاصة بها من وزارة الحج والعمرة بالمملكة.

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وقد ذكرت وزارة الحج والعمرة أن هناك مهلة معينة سوف يتم تحديدها من أجل سداد قيمة جميع البرامج الخاصة بموسم الحج التي يقوم الحاج باختيارها وفقا للتنبيهات التي سوف يتم إرسالها علي هاتفه المحمول، وقد اتيحت هذه الخدمة للتسهيل علي الحاج أداء مناسك الحج بطريقة كاملة وسهلة واليكم شرح كيفية تسجيل حجاج الداخل في المسار الالكتروني من خلال فيديو تعريفي أطلقته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمساعدة المقيمين بالمملكة العربية السعودية الراغبيين في آداء مناسك الحج والعمرة هذا العام.