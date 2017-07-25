دعوة لرفع فتيل التوتر في القدس من خلال تجاهل عدد من الإجراءات الإسرائيلية

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قام المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الثلاثاء بمطالبة إسرائيل بأن تزيل كل الإجراءات الأمنية التي تم وضعها في القدس و المسجد الأقصى، وجاء ذلك بعد أن قامت إسرائيل بالتخلي عن بعض من هذه الإجراءات التي كانت السبب في احتجاجات عنيفة في القدس الشرقية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

و قام السفير رياض منصور بالدعوة امام مجلس الامن الدولي خلال نقاش بخصوص الشرق الأوسط إلى أن يتم نزع فتيل التوتر، وذلك من خلال ان يتم تجاهل واستبعاد كل هذه الإجراءات، و ايضا من خلال رفع القيود عن دخول الفلسطينيين ومنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، و جاء ذلك وفقا لما اوردته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.

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و يذكر ان منصور دعا ايضا الى ان يتم اتخاذ تدابير عاجلة لكي تتم إعادة الوضع القائم في القدس، وايضا ان يتم رفع كل الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير هذا الوضع”.

و الجدير بالذكر انه بسبب الإجراءات الأمنية التي تم فرضها من قبل إسرائيل في الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى و مسجد قبة الصخرة تم مقتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات ما بين الفلسطينين و عناصر الشرطة الإسرائيلية.

و في وقت سابق من صباح يوم الثلاثاء قامت السلطات الإسرائيلية بإزالة بوابات كشف المعادن و الكاميرات من محيط الحرم القدسي و تم التصريح بأنها سوف تجري عمليات تفتيش أمنية من خلال استخدامها لتكنولوجيا متقدمة وغيرها من الطرق الأخرى.

و يذكر انه تم تركيب البوابات عند مداخل المسجد الأقصى بعد هجوم تم تنفيذه من ثلاثة شبان ينتمون إلى عرب إسرائيل و نتج عن هذا الهجوم مقتل اثنين من عناصر الشرطة الاسرائيلية في يوم 14 من شهر يوليو و تم قتل المهاجمين الثلاثة، وبعدها قامت إسرائيل بإغلاق الأقصى لمدة امتدت إلى ثلاثة أيام فاندلعت مواجهات ازدادت حدة بعد ان تم نصب البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، و تم السماح فقط لليهود والأجانب بأن يزوروا المسجد من باب المغاربة حتى في الوقت الذي تم إغلاق المسجد فيه أمام المسلمين.