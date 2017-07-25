الأردن: لا صفقات في حادث السفارة الاسرائيلية

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قام وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا وجود لأي صفقات حاليًا أو مفاوضات بخصوص حادث السفارة الإسرائيلية بعمان، و قد شدد على التزام المملكة الاردنية بالقانون الدولي ، وذكر ذلك بخصوص قراره بالسماح حارس أمن السفارة المتسبب بالحادث بمغادرة المملكة.

و قد اضاف الصفدي قائلا خلال مؤتمر صحفي تم عقده خلال يوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء الأردنية بالعاصمة عمان ، بإن الأردن لا يقوم ومقايضة دماء أبنائه، و اضاف ان حقوق أسر الضحايا و الحقوق الجزائية عن الجريمة لا يمكن وضعها على صفقة ، و قد اضاف منوها بأن حادث السفارة هو قضية جرمية يتعامل الجانب الأردني معها عبر القانون والمحددات القانونية.

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و الجدير بالذكر انه اضاف قائلا بأن ملف القضية الآن لدى المدعي العام الأردني، وأن المملكة الاردنية هدفها متابعة القضية من خلال الأطر القانونية المتاحة، و قام بالتأكيد على التزام المملكة الأردنية باتخاذ كل الإجراءات من أجل ان تصل القضية إلى محاكمة عادلة.

و الجدير بالذكر ان وزير الخارجية الأردني اضاف قائلا انه تم أخذ إفادة حارس أمن السفارة، وأن الأردن رفض ان يغادر الحارس المملكة حتى يتم أخذ إفادته.

و في نفس السياق أضاف “الصفدي” أنه كان امر ضروري أن يتم العمل بترو و دقة و خاصة في ظل الظروف التي تمت فيها القضية.

و يذكر ان حتدث الامن في السفارة المغربية قد اصطدم مع مواطن أردني و تم قتل المواطن الاردني و معه مواطن آخر كان متواجد في البناية.

و قد أشار الوزير مؤكدا إلى أن ما حدث في عمان يعد أمر مختلف تماما عن الجهود المكثفة التي تقوم بها المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني من أجل حماية المقدسات بالقدس، و قد اكد مرة اخرى على أنه لا مساومة على القدس، و ان القدس فوق السياسة، و القضية تعد قضية أردنية فلسطينة عربية إسلامية.

و قد قام “الصفدي” بالتنويه إلى أن جهود الملك عبدالله الثاني لاتزال متواصلة من أجل إعادة الهدوء إلى القدس، وقد أشار إلى أن المملكة الأردنية تتعامل في ملف القدس و الأحداث الأخيرة بخصوص الأقصى بتنسيق مستمر مع الحكومة في فلسطين.