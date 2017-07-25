دول المقاطعة تعلن أسماء جديدة لعدد من الأفراد والكيانات الارهابية

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أعلنت المملكة العربية السعودية بالإضافة لدول المقاطعة عن قائمة جديدة من الأفراد والكيانات الإرهابية الجديدة والتى تحتوى على تسع منظمات وتسعة أفراد، وقالت إن هذه الكيانات على علاقة قوية بالتشدد الإسلامي المرتبط بقطر .

وجائت هذه الخطوة التي نفذتها حكومات الدول العربية الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الوقت الذى تتصاعد فيه حدة الضغوط الدولية للتوصل إلى حلول لهذه المقاطعة التي فرضتها الدول على الدوحة .

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وجائت قائمة المنظمات المذكورة في البيان كالتالى :-

مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن

جمعية الإحسان الخيرية – اليمن

مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن

مجلس شورى ثوار بني غازي – ليبيا

مركز السرايا للإعلام – ليبيا

وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا

كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا

قناة نبأ – ليبيا

مؤسسة التناصح للدعوى والثقافة والإعلام – ليبيا

و وضعت الدول الأربع تسع منظمات فى مجال العمل العام ومنظمات إعلامية، و تسعة أفراد على علاقة قوية و مباشرة أو غير مباشرة بالنظام القطري وتم تصنيفهم بكونهم “إرهابيين”، في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية .

ونص البيان على “ننتظر من الإدارة القطرية أن تقوم بالخطوة القادمة وتحاكم هذه المنظمات وهؤلاء الأفراد الإرهابيين”.

وتستمر الحكومات الأربع فى مقاطعتها لقطر منذ 5 يونيو في أصعب وأقوى أزمة دبلوماسية تعصف بالمنطقة منذ سنوات .

وكانت قد قررت دول المقاطعة إغلاق حدودها البرية أمام قطر، وأمرت المواطنين القطريين بمغادرة بلادها، وكذلك تم إغلاق المجال الجوي والحدود البحرية أمام حركة الطيران والسفن القطرية.

ووجهت الدول الأربع قطر بضرورة إغلاق علاقاتها الممتدة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتي تصنفها حكومات دول المقاطعة، وليس المجتمع الدولي، على أنها “جماعة إرهابية”.

وتضمنت قائمة المطالب التى أرسلتها الحكومات الأربع للدوحة عن طريق الكويت بإغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة التركية العسكرية، وأن تتفق سياساتها التي تتبعها مع سياسة الرياض في المنطقة، خاصة فى التعامل إيران.

وهو ما قوبل بالرفض من الجانب القطري حيث أعتبرت إنها انتهاك لسيادة قطر، وكان لهما الدعم فى موقفها من حليفتها تركيا .

وجائت قائمة الأفراد المذكورين فى البيان كالتالى :-

خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطري الجنسية

شقر جمعه خميس الشهواني – قطري الجنسية

صالح أحمد الغانم – قطري الجنسية

حامد حمد حامد العلي – كويتي الجنسية

عبد الله محمد علي اليزيدي – يمني الجنسية

أحمد علي أحمد برعود – يمني الجنسية

محمد بكر الدباء – يمني الجنسية

الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم – ليبي الجنسية

أحمد عبد الجليل الحسناوي – ليبي الجنسية