معركة بين حزب الله وجبهة فتح الشام على الحدود بين لبنان وسوريا

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خاض تنظيم حزب الله معركة “صعبة”، وذلك وفقا لما يقول المقاتلين في التنظيم، و قد قامت هذه المعركة ما بين الحزب و جبهة فتح الشام “النصرة سابقا”، ويذكر أن الجبهة تتحصن منذ سنوات في الهضاب والأودية الواقعة في منطقة جرود عرسال اللبنانية ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.

الجدير بالذكر أن تنظيم حزب الله قد تقدم إلى هذه التلة خلال يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار هجوم للتنظيم كان قد بدأ في يوم الجمعة، حيث تقدم التنظيم من جانبي الحدود اللبنانية والسورية ليحيط بجبهة فتح الشام من كل الجهات.

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و قد قام قيادي بارز من تنظيم حزب الله بالتصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، وذلك على هامش جولة تم تنظيمها من قبل حزب الله لوسائل إعلام أجنبية ومحلية، بأن الطبيعة في منطقة جرود عرسال وعرة وقاسية، لكن بالرغم من ذلك تمكنت جبهة النصرة من أن تتحصن على تلالها ومرتفعاتها، واستطاعت أن تحول المنطقة إلى منشآت قتالية لا يمكن حتى الطيران فوقها”.

و الجدير بالذكر أنه تم التوضيح من قبل القيادي، الذي رفض ان يتم ذكر اسمه ، أن الحرب ضد جبهة فتح الشام “النصرة سابقا” أمر صعب و خصوصا في هذه المنطقة، وذلك لأن تمركز الجبهة في المرتفعات مكنها من ان تحتفظ بالمبادرة الى الدفاع في المعركة، ثم أكمل حديثه قائلا ان العزيمة في المقاومة والتمرس في القتال و ايضا روح الثبات كانوا السبب في تمكن حزب الله من ان يتقدم في المعركة.

والجدير بالذكر أن حزب الله اللبناني يحارب منذ عام 2013 بجانب قوات النظام السوري ، وقد أثارت مشاركة التنظيم في الشأن السوري انقسامات واسعة في لبنان لكن المعركة التي يخوضها قرب عرسال تأخذ نوعاً ما احساس بالتعاطف من جانب الشعب اللبناني ، وذلك لأن الكثير من اللبنانيين في حالة خوف من ان ينتقل خطر الجهاديين إلى لبنان عن طريق سوريا التي تضم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

و الجدير بالذكر ان كل المعلومات المعروفة عن سير المعارك في جرود عرسال تعتمد على ما يتم نشره من خلال حزب الله و”الاعلام الحربي” الخاص به أو من خلال الوسائل الإعلامية القريبة منه.