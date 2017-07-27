الجيش اللبناني يعتقل 50 شخص من العناصر الإرهابية الخطرة

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صرح العماد “جوزيف عون ” قائد الجيش اللبناني إن قواته تعتقل 50 شخص من العناصر الإرهابية الخطرة بين مئات تمام إلقاء القبض عليهم في عمليات مداهمة امنية لعدد من مخيمات اللاجئين السوريين مؤخرا.

ونشر الموقع الرسمي للجيش اللبناني على الإنترنت عن “عون ” تصريحه بإن “بعض المفقودين في الهجوم الذي وقع على بلدة عرسال عام 2014 وفي خطف جنود بالجيش اللبناني أصبحوا بين المعتقلين في الحملة الأمنية المكبرة التي بدأت الشهر الماضي”.

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وقام مسلحون سوريون بهجوم عنيف علي بلدة عرسال اللبنانية لفترة قصيرة عام 2014 وخاضوا معارك مع القوات اللبنانية مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين .

وأضاف” عون” إن الجيش اللبناني “لن يسمح بتحويل مخيمات اللاجئين إلى مخابئ للإرهابيين يمكنهم من خلالها التخطيط في الخفاء والترتيب لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني “.

وكان قد أكد الجيش اللبناني الشهر الماضي إبان البدء في العملية الأمنية أن هناك عدد من المسؤولين من تنظيم الدولة الإسلامية بين المعتقلين ويصل عددهم ل 350 شخصا .

ولقي 4 أشخاص حتفهم من بين المعتقلين أثناء اعتقال واعلن الجيش إنهم توفوا جراء أمراض مزمنة لكن عدد من النشطاء و الحقوقيين واللاجئين أكدوا أنهم قتلوا نتيجة التعذيب.

وقامت قوات تابعة لحزب الله يوم الجمعة الماضى بتنفيذ عملية هجومية في الجبال المطلة على بلدة عرسال وقال الحزب إن هذه العملية تهدف لإخراج المسلحين من آخر معاقلهم على الحدود بين سوريا ولبنان.

واستهدفت العملية عدد كبير من عناصر المعارضة السورية المسلحة والتي ينتمي معظمهم لجبهة فتح الشام، التي كانت تُعرف بالنصرة سابقا.

وفي هذه الأوقات قال عدد من وسائل إعلام محلية أن قوات الجيش تشدد من إجراءاتها الأمنية في محيط مدينة عرسال لإيقاف تسلل أي عناصر مسلحة إليها بسبب العمليات العسكرية لحزب الله على تخوم المدينة.