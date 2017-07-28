وقف إطلاق النار على الحدود السورية اللبنانية

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بدأ وقف إطلاق النار بين تنظيم حزب الله الإرهابي وجبهة فتح الشام” النصرة سابقا في منطقة جرود بلدة عرسال التي تقع على الحدود مع سوريا، وكان ذلك خلال يوم الخميس بموجب اتفاق يشترط إجلاء المسلحين من لبنان، وجاء ذلك وفقا لما تم تأكيده من جانب مسؤول أمني بارز يقوم بدور الوسيط بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن تنظيم حزب الله يقوم بشن هجوما منذ يوم الجمعة السابق في جرود عرسال ، وقد تم التصريح من قبل الحزب أنه يقوم باستهداف “جبهة النصرة”، التي استطاع حزب الله من أن يحصر مقاتليها في منطقة صغير شرق عرسال. و يذكر أن الطيران السوري قام بالمشاركة في استهداف المواقع المسلحة للجبهة.

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و يذكر أن اللواء العام عباس ابراهيم المدير العام للامن في المنطقة، قد ذكر في بيان له تم التصريح به للصحافيين خلال يوم الخميس، أنه يستطيع أن يقول أن هناك بالفعل وقف لإطلاق النار يحدث في جرود عرسال في الوقت الحالي.

ثم أكمل موضحا أن المسلحين ومن لديه الرغبة من المدنيين سوف يتم قيادته الى إدلب الواقعة في شمال غرب الأراضي السورية، بطريقة نظامية وبإشراف من الدولة اللبنانية، وأضاف أن الصليب الأحمر اللبناني سوف يتولى الأمور اللوجستية، وقد أشار إلى أنه خلال عدة أيام سيكون الاتفاق قد تم إنجازه بالفعل”.

والجدير بالذكر أن وقف إطلاق النار يأتي بعد يوم من إشارة الأمين العام لتنظيم حزب الله، السيد حسن نصرالله، في كلمة له قالها خلال الأربعاء، إلى وجود مفاوضات جدية ما بين جهة رسمية تابعة للبنان على اتصال بحزب الله وجبهة فتح الشام “النصرة سابقا المتواجدة في منطقة جرود عرسال”.

ويذكر أن جبهة فتح الشام “النصرة سابقا” قامت بخطف عشرات الجنود اللبنانيين، في صيف 2014 ، وتم العثور على جندي واحد فقط، في حين أن التسعة الآخرين محتجزين حتى الآن لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وغير معروف أي معلومات عنهم .

والجدير بالذكر أن الجيش اللبناني لا يشارك مباشرة في المعركة رغم أنه منتشر حول منطقة النزاع.