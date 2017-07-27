عاجل.. أمير قطر يطلق زوجته بعد أن ثبت تورطها في تسريب صورته العارية

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وردت بعض الأنباء منذ قليل أن أمير قطر قد قام بتطليق زوجته بسبب تورطها في تسريب صورته العارية، حيث أكدت الشيخة نوف بنت أحمد بن جبر آل ثاني، في تصريح لها على موقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أن أمير قطر تميم قد قام بتطليق زوجته الأميرة هذال الدوسري بعد أن تم اتهامها بشكل رسمي بأنها هي من قامت بتسريب صورة أمير قطر تميم وهو شبه عاري وممد على أحد الأسرة.

جدير بالذكر أن الشيخة نوف بنت أحمد آل ثانى، قد كتبت مؤخرًا عبر حسابها الموجود على موقع التغريدات القصيرة والذي يطلق عليه تويتر ما يفيد من صحة هذه الأنباء.

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كتبت الشيخة: ” قام أمير قطر بتطليق زوجته نورة هذال الدوسري”، وعن السبب وراء هذا الطلاق الذي صدم الكثيرين قالت: “بعد أن ثبت تورطها وشقيقتها”، حيث أكدت نوف بنت أحمد من خلال تصريحاتها أن السبب في هذه التسريبات الفاضحة للأمير كان ورائها زوجته بالإضافة إلى شقيقتها.

وأكملت الشيخة نوف بنت أحمد في تصريحاتها قائلة: “بتسريب صورة شبه عارية لأمير قطر”، وعن رد فعل زوجة امير قطر حيال هذه التهمة قالت: “وهي الآن في العناية المركزة”.

جدير بالذكر أنه قد انتشرت صورة أمير قطر على العديد من المواقع الإخبارية بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي كما احتلت مقدمة ترندات موقع التدوينات القصيرة لمدة يومين على التوالي في فضيحة كبير أثارت غضب الكثيرين، وقاموا بتوجيه العديد من الإنتقادات ضد الأمير.