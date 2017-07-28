اسرائيل تمنع الرجال دون الخمسين من الصلاة في الأقصى

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قامت قوات الشرطة الإسرائيلية بمنع الرجال تحت سن الخمسين عاما من أداء صلاة الجمعة في داخل حرم المسجد الأقصى بعد عدة مواجهات بين فلسطينيين وعناصر قوات الأمن الاسرائيلي، في باحة المسجد الأقصى نتج عنها وقوع عشرات المصابيين.

والجدير بالذكر أن آلاف الفلسطينيين كانوا قد عادوا يوم الخميس لاداء الصلاة في داخل المسجد الأقصى وذلك بعد انقطاع امتد لمدة اسبوعين، ويذكر أن الفلسطينيين عادوا للصلاة في المسجد بعدما قامت السلطات الإسرائيلية بازالة التجهيزات الامنية التي بدأت في وضعها منذ يوم 14 يوليو عند مداخل وبوابات الحرم القدسي، لكن رد الفعل أسفر عن مواجهات دامية حدثت في باحة المسجد الأقصى بين المصلين وعناصر الشرطة الإسرائيلية.

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ويذكر أن التوتر انتشر الجمعة. وقامت إسرائيل باتخاذ تدابير أمنية مكثفة، والجدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أشارت في بيان لها إلى أنها تتوقع حدوث واضطرابات تظاهرات اليوم.

وتم التصريح في البيان الإسرائيلي أنه سيتم السماح فقط للرجال الذين يتخطون الخمسين والنساء بمختلف الأعمار بالدخول إلى المسجد الأقصى للصلاة، وايضا ستقوم إسرائيل بإغلاق عدد من الطرق حول المدينة القديمة.

ويذكر أنه تم إغلاق بعض شوارع في محيط المدينة القديمة للقدس وتم نشر حوالى 3500 فرد من الشرطة الاسرائيلية في المنطقة.

ويذكر أن الشيخ محمد حسين مفتي القدس وفلسطين كان قد ألقى خطبة الجمعة، قائلا ،نحن لا نحب أن تكون المساجد وساحاتها العنف والتوتر، بل هي ساحات المساجد للسلام مع الله، وأضاف قائلا لذلك رفضنا الاجراءات الاسرائيلية لأنها لا تتيح لنا التعبد وتفسد السلام مع الله .

وتابع كلامه ووجهه إلى المصلين “لا تخافوا ما تقوم به إسرائيل من بطش وعدوان على الابرياء، وقال إنه أمر معيب ان يقوم افراد الجيش بالحرب مع المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال، في باحة المسجد الأقصى.

والجدير بالذكر أن إسرائيل قامت بوضع مكثفة انتشرت في كل أنحاء المدينة. حيث أنه يمكن رؤية أكثر من أربع حواجز في مساحات تقل عن عشرين متر، خصوصا في الأماكن التي يتواجد بها مساجد، وايضا كانت هناك مروحيات منتشرة في سماء القدس تابعة للشرطة الإسرائيلية.