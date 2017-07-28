هيومن رايتس ووتش: القوات العراقية أعدمت عناصر من داعش بدون محاكمة أو أهتمام

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قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش ” لحقوق الإنسان أن أحد وحدات الجيش العراقي، والتي تتدرب تحت لواء الولايات المتحدة قتلت أكثر من 30 سجينا من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية دون محاكمة وبلا أى أهتمام، ووقع ذلك في الموصل.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعى وتقديم الدعم لإيقاف أنشطة هذه الوحدة.

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وصرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إنه لم يتم التحقق من صحة تقرير المنظمة وسيجري تحقيقات لتوضيح حقيقة هذا الاتهام .

وصرحت عدة مصادر رسمية عراقية إنها تحقق في صحة تقرير هيومان رايتس ووتش.

وتضمن التقرير الاحدث للمنظمة إن “المراقبين الدوليين رصدوا وجود 25 جثة فى موقع واحد، على الأقل، ملقاة على الأنقاض”.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن الجنود الذين كانوا في الموقع كان يتفاخرون فيما بينهم بأن الجثث هي لعناصر من التنظيم قام الجنود بإعدامهم.

وجاء هذا التقرير بعد نشر عدة مقاطع فيديو ذاع إنها التقطت في الموصل، أوضحت فيما يبدو أن قوات عراقية تقوم بإعدام أحد المعتقلين من عناصر داعش، وهي تضربهم بكل بوحشية .

وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش أثناء معركة تحرير الموصل التي استمرت لعدة شهور، عدة انتهاكات ارتكبتها قوات الحكومية وقوات التحالف بقيادة أمريكا.

وأعلنت العراق الانتصار في معركة الموصل في 11 يوليو الحالى، لكن الانتهاكات التي تتهم قوات الأمن بارتكابها، وما أثارته هذه الانتهاكات التى تضمنها التقرير من غضب قد يمثل تخبطا كبيرا وتهديد محتمل للاستقرار في المنطقة بشكل عام والتي استعادت الحكومة السيطرة عليها.

وجاء في بيان أصدرته هيومن رايتس ووتش أن الوحدة المذكورة قامت باعدام عناصر داعش في الجزء الغربي من الموصل.

وتابع التقرير أن المراقبين الدوليين ذكرا بالتفصيل إعدام أربعة أشخاص على يد الوحدة 16 في منتصف يوليو 2017، ورصدوا دليل قاطع على أن الوحدة أعدمت آخرين، من بينهم صبى صغير .

وقد قام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، بدعم وحدات مختلفة من الجيش العراقي بالتدريب، والاستشارة، ومساعدات أخرى.

وصرحت، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش”سارة ليا ويتسون”، في البيان إن لابد على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتأكد من عدم مواصلة الدعم المقدم لهذه الوحدة، المسؤولة عن موجة الإعدام.