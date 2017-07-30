قطر تقرر منع مواطنيها من الحج وتتهم السعودية برفض دخول الحجاج القطريين إلى اراضيها

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قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ممثلة في إدارة شؤون الحج، اليوم السبت، منع المواطنين القطريين من الحج بعد أن أغلقت التسجيل.

وكانت قد أصدرت الوزارة القطرية تنبيها للمواطنين بأنها أنهت التسجيل الآن.

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وكانت قناة الجزيرة القطرية قد نشرت خبراً كاذباً مفاده أن المملكة العربية السعودية رفضت دخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، ونشرت فيديو للشكوى المقدمة من أحد المنظمات الحقوقية القطرية والتى تسمى”اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر”، إلى الأمم المتحدة فيما يخص الحج.

وأدعت المنظمة الحقوقية القطرية أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحويل الخلاف الحالى وتسيسه والذى يضر مناسك الحج والعمرة والتي تنتهك المعاهدات والمواثيق الدولية والتى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، بمنع سفر القطريين لأداء الحج والعمرة.

وأكد العديد من الخبراء السياسين أن التصعيد القطري يسعى إلى تدويل مناسك الحج، وهو نفس ما كانت تسعى أليه إيران منذ نحو عامين، حين وقع حادث “منى” والذي نتج عنه استشهاد وإصابة عدد من الحجاج فى عام 2015.

وتشهد العلاقات القطرية الخليجية حالة كبيرة من التوتر لم تشهدها المنطقة العربية منذ سنوات عديدة، وذلك على خلفية قرار قطع العلاقات الذي اتخذته كل من مصر والامارات والبحرين والمملكة العربية السعودية فى 5 يونيو الماضى وقررت إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران القطري وكذلك الطرق البرية.

نظراً لتعرض هذه الدول لخسائر كبيرة كانت سياسات قطر طرف أصيل فى أحداثها نظراً لدعمها للعديد من العناصر والجماعات الإرهابية وايوائها لعدد كبير من العناصر المطلوبة أمنيا فى بلادها ، وكذلك تدخلها فى الشأن الداخلى لهذه الدول.

وهى الاتهامات التي تنفيها قطر تماما وتصف المقاطعة بانها حصار قوى يضر بمصالح قطر وشعبها ويتعارض كثيرا مع المعاهدات والمواثيق الدولية .