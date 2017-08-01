ولى العهد السعودى يبدأ فى تشييد عدد من المشروعات السياحية الكبيرة

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بدأت المملكة العربية السعودية في تأسيس واحد من المشروعات السياحية الضخمة والتي من المنتظر ان تعمل علي تحويل 50 جزيرة، وسلسلة مواقع تقع علي ساحل البحر الأحمر، إلى قرى ومنتجعات سياحية فاخرة .

ويعد المشروع جزء من الجهود التي يرأسها ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، للاختلاف في مصادر الاقتصاد السعودي وتشجيع الاستثمار، وذلك في ظل ما تشهده أسعار النفط من انخفاض .

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وتسعى الخطة إلى تشجيع السعوديين على إنفاق المزيد من أموالهم في البلاد وتشجيع الاستثمار الداخلي، بدلا من إنفاقها في السفر إلى الخارج بغرض السياحة .

ومن المنتظر ان تقوم الحكومة السعودية بإنشاء الكثير من مراكز الترفيه والاستجمام، للوصول الى الهدف المرجو من المشروع، في المملكة المحافظة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في المشروع السياحي بنهاية عام 2022 .

وتصل مساحة هذا المشروع إلى ما يقرب من 180 كيلومترا على السواحل الغربية للسعودية، ويبدأ من مدينة أملج إلى مدينة “الوجه”.

وسينتج عن المشروع توفير استثمارات مبدئية عن طريق صندوق استثمار عام، قبل ان يتم فتح باب التقديم في المشروع للمستثمرين العالميين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويدخل المشروع حيز التنفيذ وحركة البناء والتشييد في الربع الثالث من عام 2019. وتحتوي المرحلة الأولى علي توسيع أحد المطارات المحلية والموجود في المنطقة نفسها، وسيتم العمل أيضا علي إنشاء فنادق فاخرة ومساكن.

وتسعى السعودية إلى ارتفاع نسبة إنفاق الأسر السعودية على الاستجمام والترفيه، وهو ما دفعها لتأسيس عدة مشروعات لهذا الغرض عبر مختلف أرجاء البلاد وبدأت في إنشاء المئات من المراكز والتي من المتوقع ان تستكمل في 2020 كجزء من خطة رؤية 2030، التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط أسوة بما فعلته الإمارات منذ عدة سنوات .