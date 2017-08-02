إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية

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أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق المملكة العربية السعودية مشروع سياحي عالي في المملكة العربية السعودية تحت مسمى مشروع البحر الأحمر، ويعتبر هذا المشروع السياحي مشروع عالمي وسوف يقام علي منطقة من أكثر المناطق الطبيعية جمالا وتنوع في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في مجال الفندقة والضيافة، وهذا المشروع مبني علي منتجعات سياحية استثنائية علي أكثر من 50 جزيرة طبيعية في مدينة أملج والوجه، علي بعد مسافة قليلة من أحدي محميات المملكة العربية السعودية في المملكة والبراكين الخامدة فى منطقة حرة الرهاة بالمملكة.

هذا وسوف يتم تشكيل المشروع علي وجهة ساحلية علي العديد من الجزر في البحر الأحمر وبجانب المشروع تقع آثار مدائن صالح، المناطق التي تتميز بالجمال العمراني وتمتاز بالأهمية التاريخية الكبيرة لها وسوف تتاح للزوار والسياح بعد دقائق من الشاطئ لكي يكتسبوا فرصة للتعرف علي كنوز المنطقة ورؤية طبيعة اكتشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، وتتميز المنطقة بأنها سوف تمكن السائحين من هواة المغامرات بين التنقل بين البراكين الخامدة بجوار مناطق المشروع وعشاق الغوص لرؤية الشعاب المرجانية في المياه.

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ويذكر أن هذا المشروع ضمن العديد من المشروعات السياحية ضمن القطاعات الاقتصادية ضمن رؤية الحكومة بالمملكة العربية السعودية لعام 2013، لإحداث نقلة هام في مفهوم السياحة والضيافة في المملكة، بالإضافة إلى ترميم العديد من المواقع التراثية وتجهيز هذه المناطق بأحدث الوسائل العلمية لكي تكون مهيئة لاستقبال الزوار، وسوف يتم تحديد سقف أعلى لعدد الزوار للتواجد بالمنطقة تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع السياحة والآثار، وسوف يتم فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم لرؤية كنوزه الساحرة وخوض المغامرات الجديدة التي تجذب السياح محلياً وعالمياً ليكون المشروع مركزاً لكل مايتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء ونموذج كامل للمجتمع الصحي والحيوي حفاظا علي طابع البيئة ووضع قوانين وآليات في مجال الاستدامة البيئية وسيتم العمل علي المحافظة علي الموارد الطبيعية لأفضل الممارسات والمعايير السياحية العالمية.



وسوف يتم تطوير مشروع البحر الأحمر منطقة خاصة يتم تطبيق فيها جميع الأنظمة والممارسات العالمية لتمكين المشروع من تحقيق أهدافه بشكل إيجابي وفي وقت قصير وسوف يتم وضع حجر الأساس بنهاية عام 2019 والانتهاء من المرحلة الأولى في بداية عام 2022، وهذه المرحلة سوف تشهد تطوير المطار وميناء تطوير الفنادق والمساكن الفخمة والانتهاء من المرافق والبنية التحتية وخدمات النقل، بالإضافة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يقوم بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع وسوف يفتح المجال لعقد شراكات مع العديد من أبرز الشركات العالمية الكبرى وهذا سوف يساهم في جلب العديد من الاستثمارات المباشرة إلى المملكة العربية السعودية وتوجيه مصروفات إلى السياحة السعودية، وسوف يجلب المشروع العديد من الاستثمارات العديدة في مجال السياحة والضيافة لتوظيف خبرات هذه الشركات والكفاءات الخاصة بها وجميع استثماراتها المالية لتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها بالإضافة إلى المكاسب المالية للمملكة.