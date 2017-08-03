قطر وإيطاليا يوقعان اتفاقية عسكرية تملك قطر بموجبها 7 سفن حربية

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استطاعت الإدارة القطرية أن توقع على صفقة لشراء سبع قطع بحرية من إيطاليا تصل قيمتها لخمسة مليارات يورو، في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية القطري.

وتحدث وزير الخارجية الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع نظيره الإيطالي “أنجلينو ألفانو” في الدوحة بعد محادثات فيما يخص الجهود المبذولة للوصول لحلول بشأن النزاع بين قطر والدول العربية الأربع .

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وأعرب الشيخ “محمد” عن سعادته بإعلان اكتمال الصفقة بين القوات البحرية الأميرية القطرية وإيطاليا.

وقال أن قيمة الصفقة تقدر بنحو خمسة مليارات يورو، لكنه لم يسرد المزيد من التفاصيل، ولم يفصح عن أسماء الشركات المشاركة في الصفقة.

وكانت شركة “فينكانتييري” لبناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية قد أعلنت في يونيو من العام الماضي إنها أبرمت اتفاقاً تصل قيمته لأربعة مليارات يورو لبناء سفن لقطر .

وقالت الشركة آنذاك أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم منصة لهبوط الطائرات البرمائية، الى جانب خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاما بعد التسليم، وأضافت أن كل السفن سيتم بناؤها في أحواض سفن إيطالية، وستبدأ عمليات البناء فى العام القادم 2018 .

وصرح أحد مسؤولى شركة “ليوناردو” الدفاعية حينها إن الشركة ستضع داخل السفن الأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة مقابل نحو ثلث قيمة الصفقة.

وتعانى قطر خلال الشهريين الماضيين من حصار قوى أصابها جراء ااتخاذ عددة من الدول العربية هى مصر والامارات والمملكة العربية السعودية والبحرين قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية معها واغلاق المجال الجوى امام حركة الطيران القطرى وكذلك اغلاق المجال البرى .

وجاء القرار نظرا لأتهام هذه الدول لقطر بدعم عدد كبير من الحركات الإرهابية وتمويلها وجعل ارضها مأوى للعديد منهم والهاربين من دولهم بعد مواجهتهم لعدد من التهم تتعلق بالارهاب ، الى جانب التدخل فى الشؤون الداخلية لهذه الدول، وكذلك توثيق العلاقات مع ايران وهو ما تعارضه دول الخليج .