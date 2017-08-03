قطر تصدر موافقة على منح الإقامة الدائمة للأجانب

Advertisements

أعلنت “قنا” وكالة الأنباء القطرية خلال البيان الصادر عن الموافقة التي صدرت من قبل مجلس الوزراء القطري الخاص بمنح الأجانب بطاقة الإقامة الدائمة في قطر، الجدير بالذكر أن قطر لم تكن الأولى ممن تتخذ هذا القرار في منطقة الخليج.

الجدير بالذكر أن هذا القرار من المؤكد أن يساهم في إحداث تغييرات كثيرة لعدد كبيرة من الأجانب الذين يقيمون في قطر، و التي تمر خلال الفترة الحالية بأزمة نتيجة مقاطعة عدد من الدول العربية لها وهي “مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات”.

Advertisements

كما وتسمح تلك القرارات لأبناء المرأة القطرية التي تزوجت من غير القطري في الحصول على إقامة دائمة في قطر، هذا بجانب الأجانب من ذوي الكفاءات الخاصة الذين تتمسك بهم الدولة أو من قاموا بتقديم عدد من الخدمات للدولة وفقا للتصريحات التي صدرت خلال بيان الوكالة الإخبارية.

هذا وستقوم وزارة الداخلية في قطر بتشكيل لجنة تدعى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” والتي سيكون عملها هو النظر في الطلبات المقدمة من قبل الأجانب للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة.

الجدير بالذكر أن الأجانب الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة في قطر سَيحصلوا على نفس الكفاءات التي يحصل عليها القطريين، والتي تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم وكذلك الخدمات التي تقدمها الحكومة القطرية للمواطنين.

وسيكون لحاملي البطاقة الأولوية في التعيينات بعد أبناء الدولة، هذا في القطاعات المدنية والعامة العسكرية، هذا بجانب الممارسات التجارية بدون شريك قطري و امتلاك العقارات في البلاد.

و في ظل الأوضاع المحدودة للإقامة بالنسبة للأجانب في منطقة الخليج وندرة التجنيس في تلك المنطقة، وعلى الرغم من عدم وصول تلك الإجراءات إلى منح الجنسية القطرية ولكنها تتوقف عند كونها إقامة دائمة، إلا أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في حياة العديد من الأجانب ممن يقيمون في تلك المناطق.

الجدير بالذكر أن نسبة تتجاوز ال 90 % من سكان قطر من الأجانب والذين يصل عددهم إلى نحو 2.4 مليون نسمة، كما وتعد الأغلبية العظمى من الأجانب تابعين لجنوب شرق آسيا والذين يعملون في قطر في حقل البناء.