عاجل.. بالصور حريق هائل ببرج الشعلة بأمارة دبى

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شهدت إمارة “دبى” بدولة الإمارت منذ قليل اندلاع حريق كبير في أحدى ناطحات السحاب السكنية ، وذلك للمرة الثانية خلال عامين .

وكان قد تداول عدد كبير من زوار مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت صور ولقطات فيديو ترصد الحادث وألسنة اللهب في “برج الشعلة” وتساقط أجزاء من المبنى.

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وقالت السلطات الأمنية في “دبي” بأن قوات الدفاع المدني استطاعت أن تقوم بإخلاء المبنى بنجاح وبدون وقوع أى إصابات، ويعملون حالياً على إخماد الحريق الهائل.

ولم تصدر حتى الآن أية أنباء عن السبب الرئيسي فى حريق ببرج الشعلة، والذي يعتبر واحد من أطول البنايات في العالم.

وكان البرج قد تعرض لأضرار كبيرة في عام 2015 بسبب حريق آخر كان قد وقع هناك .

وكان برج “الشعلة” قد افتتح في عام 2011 وهو أحد البنايات الشاهقة بإمارة دبى وتم بنائه من 79 طابقاً، ويعتبر أيضاً أطول بناية سكنية في العالم فى الوقت الذى تم افتتاحه فيه، لكن بعد ذلك تم بناء ست بنايات أخرى تخطت برج “الشعلة” فى ارتفاعها .

ويعتقد بأن برج “الشعلة” يحتل المرتبة 32 في قائمة أطول المباني في العالم، حيث يحتوي البرج 676 شقة، وتبدأ أسعار الشقق ذات الغرفتين بأكثر من نصف مليون دولار.

وتطل البناية على الواجهة البحرية لإمارة “دبي”، ويمتاز البرج بوجود خدمات مثل مرآب مؤلف من ثمانية طوابق وبركة سباحة للعمل على رفاهية أكبر لسكانه.