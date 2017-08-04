مواقع التواصل ترصد صورة لطفل سوريا لايجد الا حضن “كلب” ليأويه

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انتشرت بشكل واسع أحد الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل سوري مشرد وهو ينام في حضن أحد الكلاب فى شوارع مدينة اسطنبول التركية.

وهو مؤسس منصة شعب الأناضول والسلام وكان قد نشر الصورة المغني التركي “خلوق ليفنت”،عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وقال عبر حسابه أن “جماعته اتصلت بالصبي الذي جاء من سوريا التي تتعرض لحرب قضت على الكثير من صور الحياة الإنسانية، وكان الفتى قد تخلى عنه عمه في تركيا، ولم يكن لديه أحد يلجأ إليه”.

وأضاف” لقد فعلنا كل ما نستطيع ولكن هذا لا يكفي فهناك المئات من أمثال هذا الصبي يعيشون في الحدائق”.

وقال “ليفنت” أنه لابد للمسؤولين أن يقوموا بمساعدة الأطفال الذين يعانون نفس المصير.

وأردف قائلاً: ” إن على الحكومة التركية أن تتحرك فورا قبل الشتاء، وانتقادها لن يثمر الآن حيث أن عليها أن تتحرك فورا وإلا فإن الكثيرين من الأطفال سيفقدون حياتهم “.

وأكد على أن العديد من الأطفال السوريين الذين يعيشون في الشوارع من الوارد أن يصبحوا سبب قوى للكثير من المشاكل في المستقبل .

ويعانى الكثير من اللاجئين السوريين من ويلات الحرب والهروب من سوريا بعد أن أصبحت أحد أكبر و أصعب وأعقد حالات الطوارئ الإنسانية خلال السنوات الخمس الماضية.

فمنذ عام 2011، وجدت الغالبية العظمى من اللاجئين الهاربين من الصراع في سوريا ملاذ لها داخل مجتمعاتٍ محلية مضيفة لهم في الدول المجاورة.

وكانت الأردن ولبنان وهما من بين الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين يتعرضون لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة حتى قبل الأزمة السورية، خاصة في المجتمعات المحلية التي استقر اللاجئون فيها الآن.

وتشهد هذه المجتمعات حالياً عدداً لا حصر له من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن أزمة اللاجئين .