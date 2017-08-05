قطر تمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج والسعودية تجهز مخيمات لاستقبال الحجاج

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تزامن موعد إعلان المملكة العربية السعودية أنها ترحب باستقبال جميع ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج، وخاصة ضيوف الرحمن القطريين على الرغم من كل الخلافات السياسية بين الدولتين، تصر الإمارة التي ترعى الإرهاب دولة قطر ونظامها الممول للارهاب فى الوقوف فى وجه مواطنيها الراغبين فى تأدية فريضة الحج السفر إلى مكة المكرمة.

أعلنت وسائل إعلام المملكة العربية السعودية اليوم السبت، أن السعودية أتمت تحضير المخيمات الخاصة بحجاج قطر فى مشعر منى على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع، وهذا من أجل الاستعداد لموسم الحج لهذه السنة الحالية.

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صرحت صحف الرياض الصادرة صباح اليوم السبت، إن وزارة الحج والعمرة والتى تتمثل فى المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا، قامت باستكمال إعداد هذه المخيمات التى تقع فى مكان استراتيجى ما بين أشهر طريقين فى مشعر منى، والطريقين هما طريقا سوق الجوهرة والعرب .

هذا بالإضافة إلى اقتراب هذه مخيمات الحجاج من منشأة الجمرات وقريبة أيضا من طريق قطار المشاعر، وطريق المشاة المظلل، مما يساعد فى وصول الحجاج إلى منطقة رمى الجمرات دون مشقة، علاوة على قربها من الخدمات المختلفة من مستشفيات حكومية، ومراكز إسعافية، ومراكز صحية أولية، وأسواق تجارية.

طبقا لما ورد فى صحيفة “عكاظ”، فإن التجهيزات داخل مخيم حجاج إمارة قطر الذي به طاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد عن 2400، قد تم اتمام عملية فرشها، وإقامة البنية التحتية التى تتمثل فى التمديدات الكهربائية والصرف الصحى والمياه ودورات المياه.

ايضا تتمثل البنية التحتية المقامة فى الإنذار المبكر عن الحرائق، وشبكة الإطفاء، وتوفير ثلاجات حفظ الأطعمة وثلاجات مياه الشرب، وتجهيز المطبخ الرئيسى، والمكيفات المركزية.

على الرغم من كل هذه التجهيزات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، قامت الدولة التي تحمي وترعى الإرهاب قطر فى منع مواطنيها الراغبين فى أداء فريضة الحج كما تعودوا كل عام، تستمر المملكة العربية السعودية فى استكمال مخيمات حجاج قطر إلا أن الدوحة تستمر هى الأخرى ولكن بكل تعنت فى الوقوف أمام مواطنيها حتى لا يؤدوا مناسك الحج مثل كل عام.