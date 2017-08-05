هالة السعيد تناقش مع أحمد أبو الغيط سبل دعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية

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ناقشت الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد سبل دعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ليتم تشغيل هالة السعيد منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة بعدما تم انتخاب جمهورية مصر العربية عضو المجلس للمرة الثانية في عام 2016 في المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وتسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية كما تعمل على زيادة التعاون العربي في إطار الدور المصري المؤثر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

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جاء هذا في سياق متابعة المقررات والتوصيات التي تم إقرارها في المجلس التنفيذي والجمعية العمومية الخاصة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تم عقده في شهر مايو 2017 في المغرب، حيث ترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد نيابة عن رئيس الدورة الحالية، واتفق الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع على بحث سبل تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتكون أكثر فعالية في تنمية المنظومة الإدارية الحكومية العربية، والعمل على مزيد من التعاون فيما بين الدول العربية.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تعطي أهمية قصوى لدور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة التالية في ضوء ما تقوم به الحكومة المصرية من خطوات واسعة وكبيرة في مجال الإصلاح الإداري في الفترة الجارية، حيث تعمل الحكومة في هذه الفترة في إطار خطتها الهادف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين أن تشمل أيضا برنامج للإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتعمل على تحقيق رفع الكفاءة الإدارية في كافة الأجهزة الحكومية في جمهورية مصري العربية.

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تم تأسيسها في 1961، كإحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية بعد موافقة مجلس الجامعة على الاتفاقية بقرار رقم 1754 بتاريخ الأول من إبريل لعام 1961، لتتولى المنظمة دور التنمية الإدارية في دول العالم العربي، وتسهم في تحقيق هذه التنمية في كافة الأقطار العربية، كما تخدم قضايا التنمية الشاملة.

كما كان دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية بذل الجهود وتقديم كافة الخدمات والبرامج لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة والتي يبلغ عددهم حوالي عشرين دولة.