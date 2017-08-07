القرضاوى ينتقد وصف صحيفة سعودية لحركة “حماس” بالأرهابية

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قال “يوسف القرضاوي” رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن اعتبار من وصفهم بالمجاهدين كـ”إرهابيين” واعتبار من وصفهم بـ”القتلة والسفاحين ” أبرياء هو ” ضلال وظلم كبير”.

وغرد “القرضاوي”، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إنه “من الضلال والظلم الشنيع رؤية المجاهدين الذين يدافعون عن أوطانهم ومقدساتهم وحرماتهم، إرهابيين مجرمين، في الوقت الذي يعتبر القتلة السفاحون أبرياء”.

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ونشرت تغريدة “القرضاوي”، الذي وضعته المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في “قائمة الإرهاب”، بعد أن وجهت التهم لحركة “حماس” الفلسطينية ونشر عنها في صحيفة “الرياض” السعودية من وصف الحركة بـ”الإرهابية”.

وردت “حماس”، في بيان رسمى لها بعد ما تم نشره، إن “هذا الوصف الخطير يؤثر بشكل كبير وسلبي على سمعة شعبنا وتاريخه ونضاله، وبالتأكيد هو يسيء لمقاومته الباسلة التي تمثل رأس الحربة في الدفاع عن فلسطين وعن عزة وكرامة الأمة كاملة، وهذا لا يخدم إلا أعداء فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية”.

وتابع البيان: “شيء مؤسف جداً أن تصدر مثل هذه التصريحات المشينة من وسيلة إعلامية عربية ومن قلب العاصمة السعودية في الوقت الذي يمارس فيه العدو الصهيوني كل أشكال الجرائم والعدوانية ويمارس كل الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى”.

ووجهت حماس بضرورة “إيقاف مثل هذه الأوصاف الغريبة والمخالفة للمواقف المعهودة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها المحب لفلسطين والذي يناصر القضية، والذي دائما مع شعبنا ومقاومته وحقوقه المشروعة”، وذلك بحسب البيان الذي نشرته حماس .

ويأتى موقف المملكة العربية السعودية على عكس موقف الإدارة المصرية التى رحبت وفد حماس منذ فترة قريبة فى القاهرة من أجل تبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والشأن العربي ،وكذلك الاتفاق حول كيفية إدارة معبر رفح كونه شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين .

بالشكل الذى يضمن لمصر تحقيق الأمن والسلامة لكلا الطرفين وضمانا لاستمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى .