الاردن وفلسطين يتفقان على تاسيس لجنة لحل الازمة مع إسرائيل

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تقابل العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني” والرئيس الفلسطيني “محمود عباس” للاتفاق على تأسيس لجنة أزمة لبحث طرق تجنب حدوث أى مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل في المستقبل.

وقام “عباس” بإجراء محادثات مع الملك عبد الله الثاني، الذي يقوم بزيارته الأولى للضفة الغربية المحتلة منذ خمس سنوات، وسط تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل فيما يخص تثبيت بوابات إلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى.

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وصرح “رياض المالكي” وزير الخارجية الفلسطيني للصحفيين عقب الانتهاء من الاجتماع “ناقشنا القضايا التى تحمل الاهتمام المشترك واتفقنا على تأسيس لجنة أزمة ستواصل اتصالاتها لتقييم ما حدث واهم النقاط التى تم الوقوف عليها ومنها والتحديات التي قد نواجهها في المسجد الأقصى”.

وقال أن الزيارة “تأتي في توقيت هام جدا، حيث تم تقييم التجارب الأخيرة التي واجهناها معاً بشكل مشترك فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى”.

وجاءت الزيارة بعد أقل من أسبوعين من التوترات التى وقعت فى باحة المسجد الأقصى بسبب وضع السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية عند بوابات المسجد الأقصى بعد مقتل شرطيين إسرائيليين .

وكانت الأردن قد أعربت عن غضبها إزاء الإجراءات الإسرائيلية وهي المشرف القانوني على حرم المسجد الأقصى، بينما رد الفلسطينيون بأيام من الاحتجاج .

وارتفعت حدة التوتر يوم 23 يوليو الماضي عندما أطلق حارس أمن إسرائيلي النار على أردنيين اثنين فأرداهما قتلى بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان .

وهاجم أحد الأردنيين الحارس الإسرائيلي بمفك براغي بينما قتل الآخر بمحض المصادفة، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون.

وشهدت الأزمة انفراجا كبيراً في 27 يوليو المنقضي بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” بإزالة البوابات الإلكترونية، وتعهد بالتحقيق في حادث السفارة بالأردن.

ومن المعروف ان للأردن دور الوساطة في المنطقة وهو دور قوى فى هذا الصراع ، خاصة بعد أن وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994 ولها علاقات اقتصادية معها.