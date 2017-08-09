قطر تمنح مواطني 80 دولة الدخول أليها بدون تأشيرة

Advertisements

استعادة قطر، التي تشهد خلال الأيام الحالية أزمة دبلوماسية فرضت عليها عزلة عن دول جوارها، مجموعة من القوانين التى تعطي الحق لمواطني ثمانين دولة حول العالم بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة، في محاولة من الدولة القطرية لتنشيط حركة الطيران والسياحة.

وصرح” حسن الإبراهيم” أحد مسؤولي وزارة السياحة القطرية في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة “سيجعل برنامج الإعفاء من التأشيرة لقطر أكثر دول المنطقة انفتاحا”.

Advertisements

وقال “محمد راشد المزروعي” المسؤول في وزارة الداخلية القطرية إن مواطني الدول الثمانين يحتاجون فقط إلى تقديم جواز سفر اثناء اجراءات الدخول إلى قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ويتضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي بدأت قطر تطبيقه على الفور، ويضم دول منطقة الشنجن في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأوروبية، دول أمريكا اللاتينية ودول آسيوية.

وكانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة في القائمة التي تم نشرها في نهاية المؤتمر الصحفي، على الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي، والذي تعد قطر أحد أعضائه، يعفي الدول الأعضاء فيه من التأشيرة.

وبموجب هذه الإجراءات سيسمح لمواطني 33 دولة بالإقامة في قطر مدة 180 يوما وسيسمح لمواطني 47 دولة أخرى في القائمة بالبقاء في قطر لمدة 30 يوما، يسمح بتجديدها مرة واحدة.

وأضاف “المزروعي” إن الدول تم اختيارها على أساس الأمن ووفقا لإجراءات اقتصادية تتعليق بقدر مواطنيها على الشراء. وقال رئيس الخطوط الجوية القطرية ” أكبر البكر” إن شركته، التي تنوى هذا العام تطوير شبكتها لتشمل 62 وجهة سفر جديدة، ستكون منتفعا رئيسيا من البرنامج الجديد للإعفاء من التأشيرة.

واضاف البكر “ان هذا الإعلان التاريخي ياتي في وقت ذو أهمية تاريخية، فبينما قررت بعض الدول إغلاق حدودها ومجالها الجوى قررت قطر الانفتاح علي العالم”.

وكانت قد قررت أربع دول عربية،قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد ان تم توجيه عدد من الاتهامات لقطر كان علي راسها رعاية الإرهاب وتعمد توطيد لها علاقات وثيقة بإيران، وتنفي قطر كل هذه الاتهامات الموجه إليها برعاية الإرهاب.