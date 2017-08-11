الإمارات تدين مواطنا أيرنيا مقيما بها بالتجسس

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قامت إحدى المحاكم الإماراتية، مؤخرًا بإدانة مواطنا إيرانيا تم توجيه بعض التهم وكانت أهم تهمة موجهة له هي التجسس لصالح الدولة الإسلامية إيران وقام بتقديم المساعدة والعون لإيران من أجل البرنامج النووي الخاص بها.

والجدير بالذكر أنه تم التصريح في واحدة من صحف الإماراتية المحلية، إن القضاء في الإمارات العربية المتحدة قام بإدانة رضا محمد حسين مظفر، الذي يبلغ من العمر حوالي 48 عاما، بتهم التجسس و تهمة الاحتيال من أجل تهريب بعض المعدات والأجهزة إلى دولة إيران، ويذكر أن تلك المعدات والأجهزة يمكن أن يتم استخدامها في برنامج إيران النووي.

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ويذكر أن محكمة الاستئناف الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة صرحت بأن مظفر مذنب حيث قام بإلحاق الضرر بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأنه قام باستيراد معدات من الولايات المتحدة الأمريكية وقام بعد ذلك بتهريبها إلى إيران في أثناء إقامته في الإمارات.

وأن ما فعله يعد انتهاك للعقوبات التي تم فرضها من المجتمع الدولي ضد طهران، وكانت تلك العقوبات سارية المفعول عند حدوث ذلك الأمر، وهكذا قد وضع الإمارات العربية في موقف صعب بسبب تورطها في الأمر، وجاء ذلك الأمر وفقا لما قامت القناة الإخبارية التابعة لروسيا “روسيا اليوم” بالتصريح بيه.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإيران منقطعة منذ فترة طويلة، وتوجد بينهم أزمات سياسية كبيرة، وأهم الأزمات بين البلدين متعلقة بتقسيم الحدود بينهم، وقد تصاعدت الأزمة أكثر من مرة، وتصاعد الجدل في الجانبين أكثر من مرة.

ويذكر أن الإمارات العربية المتحدة قامت بمقاطعة جارتها العربية أمارة قطر، وذلك بسبب إتهام قطر ومعها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وأيضا جمهورية مصر العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب اتهام قطر بتمويل الإرهاب، وأيضا بسبب علاقات قطر بإيران، والجدير بالذكر أن هناك أكثر من دولة عربية تقاطع إيران سياسيا في الفترة الحالية، والإمارات المتحدة العربية ترفض أن يتم استغلالها من جاسوس إيراني يساعد البرنامج النووي في إيران.

والجدير بالذكر أن هناك أكثر من دولة عربية تقاطع إيران سياسيا في الفترة الحالية .