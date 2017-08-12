حفتر يطلب 20 مليار دولار أمريكي لحل مشكلة المهاجرين

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صرح المشير الليبي خليفة حفتر الذي يعد أقوى رجل في شرق ليبيا، ضمن إحدى المقابلات التي تم نشرها خلال اليوم السبت أن كل تكاليف الجهود الأوروبية اللازمة من أجل المساعدة في وقف التدفق المنتشر للاجئين على حدود ليبيا من ناحية الجنوب، تقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي على امتداد ما يقرب لـ 20 أو 25 عام .

وقام المشير خليفة حفتر بالتصريح لصحيفة “كورييري دولا سيرا” أن أزمة المهاجرين الغير شرعين لا يتم حلها على الشواطئ الليبية، عندما يتم منعهم من مغادرة البحر، حيث أن الأزمة تنتقل إلى الأراضي الليبية التي تحتفظ بهم، وصرح أن بقاء المهاجرين الغير شرعيين في الأراضي الليبية ليس أمر ممكن.

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والجدير بالذكر أنه أضاف قائلا إنه يجب على الجميع أن يتعاون مع ليبيا لأن الأزمة لا تخصها وحدها، ثم أكمل حديثه قائلا إن الجنود الليبيين على أتم الاستعداد من أجل السيطرة على أكثر من ثلاثة أرباع ليبيا، وأنه يملك العناصر من أجل ذلك لكن تنقصه الإمكانيات، أضاف أن في حالة توافر الإمكانيات سوف يتم وقف تدفق اللاجئين الذي يمتد في حوالي 4000 كلم في الحدود الصحراوية الليبية عند جنوب البلاد.

والجدير بالذكر أن المشير الليبي خليفة حفتر قد صرح قائلا إن ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا الفرنسي قام بسؤاله عن ما تحتاجه ليبيا، وأكمل قائلا إنه يقوم الآن بإعداد لائحة مطالب لكي يرسلها له

والجدير بالذكر أن المشير الليبي خليفة حفتر صرح أن اللائحة تحتوي على أسلحة وذخائر، وأيضا تدريبات للجنود على الحدود وخفر السواحل، وبعض أنواع الآليات المدرعة وطائرات من دون طيار وسيارات جيب للرمل وأجهزة من أجل كشف الألغام ومروحيات ومناظير من أجل الرؤية الليلية.

ويذكر أن المشير الليبي خليفة حفتر قد صرح أن الهدف من هذه المطالب هو تتم إقامة معسكرات متحركة في الحدود الليبية، تضم حوالي 150 رجلا كل مئة كلم كحد أدنى .

والجدير بالذكر أن المشير خليفة حفتر قد صرح أن تكلفة هذا الأمر تقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي يتم دفعهم من قبل الدول الأوروبية على امتداد 20 أو 25 سنة