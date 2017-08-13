مقتل أربعة جنود إماراتيين نتيجة تحطم مروحية إماراتية في اليمن

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قامت الإمارات العربية المتحدة من خلال وكالة الأنباء الرسمية التابعة لها بالتصريح في مساء الجمعة بأنّ أربعة من جنود الإمارات العربية المتحدة لقوا مصرعهم بسبب تحطم طائرة مروحية تابعة للإمارات و كانوا على متنها، وذلك خلال تأديتهم لمهام المفروض عليهم في اليمن بناء على التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين التي تقوده المملكة العربية السعودية .

وبحسب الوكالة الرسمية التابعة للإمارات العربية المتحدة “و ا م” تم الإعلان أن من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بأن أربعة من جنودها الإمارات الشجعان تم استشهاده وهم النقيب أحمد خليفة البلوشي، وأيضا الملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل / سمير محمد مراد ابوبكر، والوكيل محمد سعيد الحساني وذلك في أثناء تأديتهم للمهمة الروتينية في محافظة شبوة اليمنية.

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والجدير بالذكر أن وكالة الأخبار الرسمية التابعة للإمارات “و ا م” قد أشارت خلال تصريح لها أنّ المروحية التي كانت تقوم بحمل الأربعة جنود كان سبب تحطمها هو تعرضها إلى خلل فني مما أدى إلى هبوطها بطريقة اضطراري وتم اصطدامها بالأرض.

والجدير بالذكر أن الوكالة الإماراتية الرسمية صرحت أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بتقديم التعازي إلى أسر الشهداء .

والجدير بالذكر أنه خلال وقت سابق صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن” بأنّ إحدى مروحيات التحالف الموجودة قد تعرّضت لخلل ما فني في طريقها للعودة إلى مقرها الرئيس من احدى المهام التقليدية لها ، وقد دفع الخلل المروحية إلى الهبوط الاضطراري في منطقة من المناطق التابعة للحكومة اليمنية، لكن العقيد صرح أن هذا الحادث نتج عنه إصابات بسيطة في صفوف الجنود المكونين طاقم المروحية.

والجدير بالذكر أن بعض السكان في محافظة شبوة قاموا بالتحدث عن تحطم مروحية في ليل يوم الجمعة وقد تمت الاشارة من خلال الحديث انه تم مقتل جنديَّين اثنين على اقل تقدير نتيجة للحادث، وقال الكثير من السكان ان الجنود كانوا يرتدوا زي الجيش في دولة الامارات العربية المتحدة حيث انها تؤدي دور رئيسي في التحالف التي تقوم بقيادته المملكة العربية السعودية.