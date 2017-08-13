ميليشيات الحوثي تطلق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران السعودية

Advertisements

أعلنت مصادر عن التحالف العربي الذي يدعم الشرعية في دولة اليمن وتقوده المملكة العربية السعودية بأن أنظمة الدفاع الجوي في اليمن رصد اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي عملية إطلاق صاروخ باليستي حيث تم إطلاقه من قبل ميليشيات حركة تمرد الحوثي من العاصمة اليمنية صنعاء في اتجاه جنوب المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة نجران.

أعلنت القناة الإخبارية “سكاي نيوز” عن مصادر التحالف العربي الذي يدعم الشرعية في دولة اليمن أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه سقط بطريقة عشوائية في اليمن وبالتحديد في محافظة صعدة.

Advertisements

أوضحت قوات التحالف العربي التي تدعم الشرعية في دولة اليمن وتقوده المملكة العربية السعودية، أنه في الأمس الموافق يوم السبت تم تدمير زورق تابع لميليشيات حركة تمرد الحوثي وكان مفخخ حيث كانت تستهدف ضرب ميناء المخا الذي يطل البحر الأحمر وبالتحديد في جنوب اليمن بمحافظة تعز.

وفي وقت سابق أوضح الجيش الوطني في دولة اليمن بأن نظام الصاروخي للدفاع تمكن من اعتراض الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من قبل ميليشيات حركة تمرد الحوثي وصالح في محافظة تعز اليمنية وبالتحديد في مدينة المخا، وأوضحت الجيش الوطني اليمني أن الصاروخ الباليستي تم تحديد موقع إطلاقه وهو من جنوب مدينة الحديدة وبالتحديد في مديرية الخوخة.

والجدير بالذكر أن الصاروخ الباليستي هو صاروخ يتبع مسار منحني أو شبه مداري حيث يتأثر بمسار الجاذبية الأرضية ومدة احتكاك الهواء، ويسلك المسار المنحني يسبقه مسار تسارع ناتج عن وجود محرك صاروخي يمنح للصاروخ الباليستي الدفع المناسب ليصل إلى هدفه المحدد.

كما أن حركة تمرد الحوثيين ظهرت في دولة اليمن في بداية نزاع صعدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية حتى انقلاب دولة اليمن في عام 2014، فبعد أحداث 11 سبتمبر التي وقعت في عام 2001، لاحظ الملك علي عبد الله صالح أن السلفية أخذت تقوى في دولة اليمن أكثر فأكثر، فدعم حسين بدر الدين الحوثي بداية لإعادة النشاط الزيدي في صعدة اليمنية، بالإضافة إلى تشجيعه للسلفيين في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وبعد غزو الولايات المتحدة لدولة العراق في عام 2003، بدأ حسين بدر الدين الحوثي يظهر معارضته لعلي عبدالله صالح ويتهمه بالعمالة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ من هنا أعمال عنف حركة تمرد الحوثي في دولة اليمن.