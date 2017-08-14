الأسد مجرم حرب وفقا للجنة الأمم المتحدة

Advertisements

قامت منظمة الأمم المتحدة الدولية بتنظيم لجنة أممية من أجل فتح التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في الأراضي السورية، وقد استطاعت اللجنة أن تقوم بجمع الكثير من الدلائل التي من شأنها إدانة الرئيس السوري بشار الأسد حيث قامت الجمعية باتهامه كمجرم حرب، وذلك ما صرحت به واحدة من أعضاء اللجنة الأممية في مقابلة لها تم نشرها خلال يوم الأحد الماضي.

من جهة أخرى جاء أن كارلا ديل بونتي والتي كانت تعمل كداعية عامة سابقا و المتخصصة في جرائم الحرب ، والتي تستعد الآن من أجل التخلي عن منصبها في لجنة التحقيق الدولية التي تهتم بالشأن السوري ، ويأتي تركها للجنة بعد خمس سنوات من العمل المستمر فيها، ويذكر أنها قامت بالتصريح خلال المقابلة التي تم إجرائها مع وسائل الإعلام في سويسرا أن الدلائل التي تم جمعها ضد الرئيس السوري بشار الأسد كافية جدا لان تتم إدانته بجرائم حرب.

Advertisements

والجدير بالذكر أن كارلا ديل بونتي قد قامت بالتصريح لصحيفتي سويسريين هما “لو ماتان ديمانش” و”زون تاغس تسايتونغ” أنها على يقين تام من الأدلة وانها مؤمنة بأن الأسد مجرم حرب، لكنها أضافت قائلا إنه في حالة عدم عرض الأمر على محكمة دولية وفي حالة غياب مدعي عام دولي، فإن تنفيذ العدالة بهذا الأمر سوف يكون غير محتمل على الإطلاق.

وارد أن كارلا ديل بونتي، والتي تعد مواطنة سويسرية الجنسية ، والتي يزيد عمرها عن السبعين عاما، وكانت قد برزت خلال التحقيقات التي قامت بها في جرائم الحرب التي تم ارتكابها في رواندا ويوغوسلافيا المنحلة، قامت بالإعلان في وقت سابق خلال هذا الشهر بأنها سوف تقدم استقالتها للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مصرحة بأن هذه اللجنة لا تقوم بفعل شيء.

والجدير بالذكر أنها خلال إعلانها عن الاستقالة قامت بالتصريح بأن الأمر كان في البداية واضح فكان هناك الخير والشر ، حيث قالت إن نظام الأسد كان يلعب دور الشر والمعارضة السورية تنضم إلى الجانب الخير ، لكن الآن أصبحت كل الجوانب شريرة، ولا فرق على الإطلاق بينهم.