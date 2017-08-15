أنور قرقاش: موقف قطر مكابر ومعاند وتصر على اتهامنا بقيادة المقاطعة ضدها

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش”، أن موقف قطر “مكابر” ومعاند، وأضاف إن الدوحة تصر على أتهام الإمارات بتصدر وقيادة “المقاطعة” ضدها في الوقت الذى “تفتح فيه جبهات” مع المملكة العربية السعودية، وترى أن “تقويض” أمن البحرين ومصر حق طبيعي، وذلك بحسب تصريحاته .

وصرح “قرقاش” في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “الموقف القطري مكابر، يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية، ويرى أن تقويضه أمن البحرين ومصر حق طبيعي، منطق اللامنطق” .

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وأضاف: “التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملاً في تدخل خارجي يمكّن الوساطة، تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة”.

وأردف: “إذا كانت الإمارات المحرضة فلم تسييّس الحج؟ والتغطية الخبيثة أحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ موقف متخبط بعيد عن المنطق” .

وتابع “قرقاش”: “أما شعارات السيادة التي رفعت زيفاً في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها، سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة” .

ولفت الوزير الإماراتي قائمة المطالب الثلاثة عشر والتي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر كشرط لعودة العلاقات مع قطر مرة أخرى، وقال: “أن للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام قطر فرصة للرجوع الى المنطق والواقع أساسه المطالب ١٣ كإطار وبداية للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض” .

وكان قد قرر عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والامارات و أغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطيران القطري وكذلك المجال البرى وذلك بعد أن وجهت عدة اتهامات لقطر كان أهمها دعم الارهاب وقوى التطرف وإيواء العديد من الأسماء المطلوبة أمنيا لدى دول عربية .

وقدمت الدول الاربع قائمة تتضمن 13 عشر مطلباً لقطر يشترط تنفيذها حتى تتمكن الدول من العدول عن قرارها وإعادة العلاقات مرة أخرى، واحتوت هذه القائمة على عدة طلبات كان من بينها غلق قناة الجزيرة، وتخفيض التعامل مع أيران، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول الجوار .