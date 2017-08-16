إندلاع حريق هائل في جدة

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اندلع منذ قليل حريق هائل في منطقة جدة وتحديدًا في ثلاثة مبان تابعين إلى منطقة جدة التاريخية السعودية، حيث أثار الحريق الرعب وسط المواطنين وسط مخاوف من وقوع انهيار جديد في بعض المنازل المجاورة للحريق نظرًا لقوة النيران التي نشبت في ثلاثة منازل منهم.

وقد كشف السيد المهندس سامي نوار، والذي يشغل منصب رئيس بلدة جدة التاريخية، في تصريحاته الصحفية عن هذا الحادث والذي قد نشرته صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، أنه فيما يخص هذا الحريق قد اندلعت مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ النيران في ثلاثة مبانٍ متتالية تابعين إلى منطقة جدة التاريخية، حيث ورد أن المباني التاريخية هي “بيت القمصان وبيت عبدالعال وبيت العشماوي”.

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وقد أشارت بعض التصريحات إلى أن هناك مخاوف كبيرة في الوقت الراهن من انهيار بيت القمصاني الذي يجاور هذه المنازل على الرغم من أن المسؤولين في الدفاع المدني قد تمكنوا من الانتهاء من حوالي 80 % من إجمالي الحريق والسيطرة عليه بشكل كبير، وجاء السبب وراء هذه المخاوف هو أن هذه المباني التي احترقت مساءًا كان وقت وقوع الحادث بداخلها سكان، إلا أنه قد ورد أن هؤلاء السكان قد غادروا هذه المباني عقب الحريق.

جدير بالذكر أنه قد توجهت حوالي أكثر من 10 فِرق تابعين إلى فرق إطفاء وإنقاذ التي تتبع تكافح الحريق، وقد تمكنوا من السيطرة على نسبة 80% من هذا الحريق حتى الآن.

وقد اعلنت بعض المواقع الصحفية عن خبر نشوب حريق هائل في المنطقة التاريخية التي تتبع مدينة جدة في السعودية، مساء الثلاثاء، كما أكدوا علي الجهد المبذول من قبل فرق الإطفاء من أجل إخماد النيران والسيطرة علي الحريق قبل أن تطاير ألسنة اللهب إلى المناطق الأخرى والمباني المجاورة أو أي جزء من باقي الحي.

وقد أكد العقيد سعيد بن سرحان، والذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني والتي تتبع حاليا في منطقة مكة المكرمة، أن الآليات الخاصة بالإطفاء قد باشرت بشكل فعلي العمل في الموقع لأجل الإطفاء والسيطرة علي الحريق ولم تتضح الصورة الأولية الخاصة بالحادثة بعد.