لأول مرة بالمملكة السعودية.. شمسيات مكيفة للحجاج

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قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتداول عدد من الصور والفيديوهات التي من خلالها تم الإعلان عن توافر شمسيات مكيفة من أجل الحجاج بالمملكة العربية السعودية هذا العام في إطار سعي المملكة وحرصها علي راحة الحجاج في كل مكان وتيسير عليهم مشقة الحج.

وقد ورد فيما يخص الصور التي تم تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعي فإن سعر الشمسية الواحدة بالمملكة بلغ سعرها 150 ريال سعودي، ومن مميزات هذه الشمسية أنه يتوفر فيها مروحة صممت خصيصًا لترطيب الجو كما أنها تعمل ببطارية كهربائية داخلية يتم تغييرها عند نفاذها من الحاج.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهير والذي يطلق عليه أسم “فيس بوك”، صورًا وفيديوهات عديدة من أجل أن نشر الفكرة وإعلام الحجاج بها حيث تم توضح وجود شمسيات مكيفة داخل المملكة السعودية من أجل الحجاج الذين يرغبون في أداء مناسك الحج هذا العام في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصور والفيديوهات التي انتشرت علي فيس بوك ورد أن إن سعر الشمسية داخل المملكة قد بلغ 150 ريال سعودي الآن وأنها تمتاز بوجود المروحة الصغيرة التي توجد في أعلى الشمسية كما أنها تعمل ببطارية كهربائية.

ورد أنه يمكن لحامل هذه الشمسية أن يضع في أسفل الشمسية قارورة ماء فتقوم الشمسية بسحب الماء وإخراجه علش شكل رزاز من أعلي على حاملها كأحد انواع ترطيب الجو في وسط الزحام الذي يوجد في فترات الحج كل عام.

أعلنت عدد من الجات السعودية أنه وراء هذا الإختراع مهندس سعودي حيث قاك المهندس بإختراع الشمسية ذات المروحة والتي يمكن أن تمتص الماء وتحوله إلى رزاز خفيف على حاملها من أجل التخفيف من معاناة الحجاج وتسهيلاً لهم لكي يتحملوا حرارة الشمس التي تشتهر بها البلاد السعودية.

وقد جاء هذا الاختراع في إطار بحث المملكة عن أسرع الحلول اللازمة لكي يتم تخفيف درجات الحرارة العالية على الحجاج ضد أشعة الشمس التي تؤثر علي بعض الحجاج بالسلب كل عام ليأتي هذا الإختراع وينقذ السلطات من البحث عن حلول بديلة مكلفة.