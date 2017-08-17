تقرير اقتصادي يكشف تراجع العمالة الأجنبية بقطر بعد ثبوت دعمها للإرهاب

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تشهد دولة قطر في الفترة الحالية أوضاعا اقتصادية صعبة وسط الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها بعد قطع بعض الدول العربية العلاقات معها، ومن ضمن هذه الأزمات تراجع عدد العمالة الأجنبية الخاصة بها خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 2017 بنسبة 6.2% بما يعادل 123.86 ألف عامل، وذلك بعد ثبوت دعمها للإرهاب.

ووفقا لأحد التقارير الاقتصادية الحديثة، فإن تراجع هذه العمالة الأجنبية جاء بمعدل خمسة وسبعون عاملا كل ساعة، ويعد ذلك أكبر تراجع ربعي منذ العام الميلادي الماضي 2016 حتى نهاية النصف الأول من العام الميلادي الحالي، وجاء ذلك نتيجة تداعيات قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدولة القطرية المتهمة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة.

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وبهذا العدد يتراجع النسبة الإجمالية لعدد العمالة الأجنبية هناك ليصل إلى 1.88 مليون عامل أجنبي بنهاية الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 2017، مقارنة بـ مليوني عامل بنهاية هذا الربع الأول، ومن المتعارف عليه أن دولة قطر تعتمد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إذ تشكل النسبة الخاصة بهذه العمالة نحو 94.8% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، فيما يشكل القطريون النسبة المتبقية والتي تقدر بنحو 5.2% فقط.

وتزامنا مع التراجع في عدد العمالة الأجانب في دولة قطر، شهد عدد السكان الأجانب انخفاضا بنسبة 6% تقريبا خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي، أي بما يعادل 148 ألف أجنبي قاموا بمغادرة الدولة خلال الربع الثاني، ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات وغيرها من المواد الغذائية الأخرى خلال شهر يوليو الماضي 2017 بنسبة وصلت إلى 4.5% مرتفعا للشهر الثاني على التوالي إذ ترتفع بنسبة 2.4% خلال هذا الشهر بعد تراجع دام سبعة عشر شهرا على التوالي.

هذا وقد بلغ مؤشر مجموعة الغذاء والمشروبات التي تدخل قياس نسبة التضخم 103.9 نقطة بنهاية شهر يوليو الماضي 2017، إما في شهر يونيو الماضي فقد وصل عدد النقط إلى 99.4 نقطة، ويعد المستوى الذي وصل إليه مؤشر المجموعة بنهاية شهر يوليو كأعلى مستوى له منذ العام الميلادي 2014، وهو العام الذي تم فيه تعديل الوزن الخاص بالمجموعات في حساب التضخم.