قطر تعاقب الشيخ “عبد الله بن على آل ثاني” حفيد مؤسس الدولة وتضع اسمه على قوائم ترقب الوصول

Advertisements

قامت السلطات القطرية بوضع، الشيخ “عبد الله بن على آل ثاني”، حفيد مؤسس دولة قطر على قوائم ترقب الوصول، بعد جهوده الناجحة فى حل أزمة الحجاج القطريين، والتي تكللت باستجابة العاهل السعودى الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” لمساعيه، وقراره باستضافة حجاج قطر على نفقته الخاصة .

وقال حساب “قطر مباشر” عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن السلطات القطرية قام بوضع أسم الشيخ “عبد الله بن على آل ثانى” على قوائم ترقب الوصول، وأشار فى تغريدة أخرى، أن الشيخ “عبد الله بن على آل ثانى” يقيم الآن فى منطقة “عرعر” بالمملكة العربية السعودية .

Advertisements

جاء هذا القرار الذي أعلنته الحكومة القطرية و أميرها “تميم بن حمد”، بعد الجهود التي بذلها حفيد مؤسس قطر بعد تواصله مع ديوان خادم الحرمين الشريفين، لكشف محاولات قطر وأكاذيبها فى محاولة تسييس الحج وما حاولت ترويجه من مطالب بتدويل المشاعر المقدسة، تحت مظلة الأكاذيب التي تم إلصاقها ومزاعم رفض سلطات المملكة العربية السعودية مع حجاجها، وهو ما اتضح أنها مزاعم كاذبة تماما بعد وساطة الشيخ “عبد الله بن على آل ثاني”، و مبادرة العاهل السعودى بالاستجابة لها ونقل حجاج قطر واستضافتهم على نفقته الخاصة .

وكانت قطر قد وجهت فى وقت سابق، اتهام للمملكة العربية السعودية بمحاولة منع الحجاج القطريين من تأدية فريضة الحج لهذا العام على خلفية الأزمة الدبلوماسية الواقعة بين قطر وعدد من الدول العربية ومن بينهم السعودية .

مما دفعها أن تظهر أمام الرأى العام العالمى ما يفيد أن السعودية تحاول منع الحجاج القطريين بعد غلقها باب تسجيل الحجاج وهو ما نفته السعودية جملة وتفصيلاً، وقالت السلطات المعنية بالمملكة إنه من غير المعقول أن يتم تسييس أمور الدين بهذا الشكل، وأنه لا صحة لكل ما أثير فنحن نرحب بكل ضيوف الرحمن من كل بقاع الارض .

وحاولت إيران العام قبل الماضى أن تنفذ نفس الأسلوب بعد أن اتهمت السعودية بالفشل فى تنظيم الحج على أثر حادث وفاة عدد كبير من الحجاج أكثرهم من إيران، وذلك أثناء مراسم الحج، ووقع الحادث جراء تدافع الكثير من الحجاج، وكانت تحاول إيران من وراء الاتهام أن تظهر للعالم أن السعودية ليست قادرة على تيسير أداء فريضة الحج أمام الملايين القادمة من كل فج عميق .