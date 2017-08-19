الجيش اللبناني يطلق عملية فجر الجرود لمحاربة داعش

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بدأ الجيش النظامي في دولة لبنان خلال فجر اليوم السبت في أهم معاركه التي تقوم في منطقة الجرود ، وتعد تلك المنطقة الأقرب من الحدود اللبنانية مع سوريا، وقد قام الجيش اللبناني بهذه المعركة من أجل إخراج تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” من منطقة شرق لبنان الذي نجح تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” في السيطرة عليه خلال الفترات السابقة، وقد قام الجيش اللبناني خلال المعركة التي بدأت يوم الجمعة الماضي حيث قام باستهداف بعض المواقع الموجود فيها التنظيم الجهادي المتطرف، وبدأ بالهجوم بسلاح المدفعية الثقيلة وأيضا بسلاح الطائرات.

والجدير بالذكر أن الجيش اللبناني قام بنقل بعض التصريحات عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقد تم نقل التصريح عن قائد الجيش جوزيف عون قائلا باسم لبنان والجيش اللبناني وعساكر الجيش الذي تم اختطافهم ودماء الشهداء اللبنانيين ، وأكمل قائلا باسم أبطال جيش لبنان تم إطلاق عملية فجر الجرود.

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ويذكر أن منطقة الجرود المقصودة في البيان تشمل كلا من جرود القاع وجرود رأس بعلبك وكل منهم يعد منطقة جبلية مشهورة في لبنان وفي المنطقة.

ومن جهة أخرى استطاع تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” أن يقوم بالسيطرة على الكثير من مساحات المناطق الجبلية التي تقع بين سوريا ولبنان حيث استطاع السيطرة على منطقة جبلية يمكن تقدر مساحتها بحوالي 300 كيلومتر مربع، وتقع المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” في شرق الأراضي اللبنانية وذلك غير ما قامت بالسيطرة عليها في سوريا، والجدير بالذكر أن المنطقة التي تم السيطرة عليها في الأراضي اللبنانية تقدر بحوالي 141 كيلو متر مربع.

وقد قام العميد علي قانصو مدير التوجيه في داخل جيش لبنان النظامي بالتصريح في بيان رسمي للصحافيين قائلا إن الجيش اللبناني يقوم بمواجهة الإرهابيين المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” ويعمل على تدميرها وذلك لأجل استعادة الأراضي اللبنانية ، والهدف من هذه المعركة هو انتشار الجيش اللبناني حتى الوصول إلى الحدود بين لبنان وسوريا وقد أنهى تصريحه قائلا لبنان لا يخاف من “داعش”.