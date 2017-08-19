قطر تعرب عن قلقها إزاء موقف الحجاج القطريين

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قالت قطر إنها تشعر بالقلق على سلامة مواطنيها في المملكة العربية السعودية بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين للسماح للقطريين بتأدية مناسك الحج في مكة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، أن السلطات السعودية لم ترد حتى الآن على تساؤلات وزارة الشؤون الإسلامية القطرية بشأن سلامة المواطنين القطريين خلال الحج ” جاء ذلك خلال زيارته إلى النرويج “.

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وصرح في مؤتمر صحفي أن “مستوى القلق والتوتر بين البلدين واللغة ونبرة الأحاديث لدى وسائل الإعلام السعودية تعمل على نشر الكراهية ضد القطريين”، وأكد على أن هذا يمثل مصدر قلق لنا”.

وأضاف “أن القطريين الذين يعبرون الحدود الآن هم مسؤولية السلطات السعودية”،فما يقرب من مئة قطري عبروا الحدود منذ إعادة فتحها.

وفي نفس السياق، طلبت الخطوط الجوية العربية السعودية الحصول على إذن من قطر لنقل الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج وذلك بعد أمر الملك السعودية “سلمان بن عبد العزيز” بتنظيم وجدولة 7 رحلات بطائرات كبيرة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.

وجاء قرار الملك السعودي بعد المزاعم القطرية التي أشارت إلى أن القطريين لن يسمح لهم بأداء فريضة الحج إزاء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة والدول العربية .

وقال “عبد الحكيم التميمي” رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن هناك مفاوضات قائمة بين الهيئة والخطوط الجوية السعودية لتنفيذ هذه التوجيهات، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وفي الخامس من يونيو، قررت المملكة العربية السعودية وثلاث دول عربية أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر إزاء مزاعم بدعمها الإرهاب، الأمر الذي تنفيه قطر.

وقررت هذه الدول فرضت مجموعة من الإجراءات كان من بينها غلق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى قطر، إلا أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح الحدود بين البلدين السماح للحجاج القطريين بتأدية مناسك الحج بدون الحصول على أى إذن مسبق، كما تعهد الملك “سلمان” باستضافتهم على نفقته الخاصة.