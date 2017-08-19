ثورة قطرية على مواقع التواصل الاجتماعي

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ثار القطريون على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون جميعا بمبايعة الشعب القطري بأكمله للشيخ “عبد الله بن علي آل ثان”، بعدما نجح في الوساطة مع المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بشأن الحجاج القطريين، وتسهيل إجراءات الحج لهم.

وقد انطلقت حملة تطالب بتولي الشيخ “عبد الله بن علي آل ثان” الإمارة، بدلا من الشيخ “تميم بن حمد بن خليفة”، والذي أكد الكثير من القطريين بأن جده “خليفة بن حمد” انقلب من قبل على والد الشيخ “عبد الله بن علي”.

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وقد انهالت التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن القطريين يتسارعون في إعلان ولائهم ومساندتهم للشيخ “عبد الله بن علي”، وانطلقت حملة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي باسم “عبد الله المجد”، مطالبيه بتولي الحكم، ومبايعته على السمع والطاعة.

وصرح موقع “قطريليكس”: نحن نرى الشيخ “عبد الله بن علي” على عرش قطر بتأييد شعبي وحرس أميري يعتلي به كرسي الحكم على حساب “تميم بن حمد بن خليفة”.

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ “عبدالله بن على” قد بدأ نشاطه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مساء أمس الجمعة.

هذا وقد تفاعل معه المعارضين القطريين لنظام تميم، ليدشنوا هاشتاج #عبدالله_آل_ثاني_نورت_التويتر، وهو الهاشتاج الذي اكتسح على المستوى القطري والعربي، وسط مطالبات بمبايعة الشيخ عبد الله أميرا لقطر، تحت عنوان “عبدالله المجد” وفقا لـ “قطريليكس”.

وقد تقدم الأمير “عبد الله” بالوساطة لخادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” ونائبه الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” بخصوص الحجاج القطريين، في ظل قطع العلاقات السعودية القطرية وتعنت نظام الحكم تحت قيادة الشيخ “تميم بن حمد” ار القطريون على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون جميعا بمبايعة الشعب القطري بأكمله للشيخ (عبد الله بن علي آل ثان)، بعدما نجح في الوساطة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بشأن الحجاج القطريين، وتسهيل إجراءات الحج لهم.

وعبر الشيخ “عبد الله بن علي آل ثان” عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز”، عما قدمه للشعب القطري الذي لا دخل له بما يحدث من قبل الأسرة الحاكمة وتعنت النظام الحاكم تحت قيادة الشيخ “تميم بن حمد”.