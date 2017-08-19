استقالة وزير تونسي بعد أن نشر الفيسبوك حكم بالسجن بحقه

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قام فاضل عبد الكافي الذي كان يعمل وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي في تونس وأيضا وزير المالية بالنيابة بتقديم استقالته من المنصبين الحكوميين الذي كان يشغلهم وذلك خلال يوم الجمعة الماضي وجاء ذلك بعد أن أكتشف بعض المسؤولين في تونس صدور حكم بالسجن بحقه منذ ما يقرب إلى 3 سنوات، وقد أشار الوزير السابق إلى أنه ينوي استئناف الحكم الصادر بحقه.

والجدير بالذكر أن فاضل عبد الكافي الذي تولّى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال شهر أبريل من عام 2017 وأيضا تولى حقيبة المالية بالنيابة خلال نفس الوقت الذي تولى فيها مهام وزارته، قد قام بالتصريح خلال حوار له مع إذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة أنه لم يكن يعلم حتى الآن أن هناك حكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات قد صدر في حقه منذ عام 2014 الماضي، والجدير بالذكر أن الحكم قد صدر في دعوى خاصة بالجمارك قد صدرت في حقه.

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ويذكر أنه وفقا للإعلام المحلي التونسي فإن الدعوى التي تم من خلالها الحكم على عبد الكافي بثلاث سنوات، هي قضية مرتبطة بعمليات تجارية قامت بإجرائها شركة “تونيزي فالور” من خلال التعامل بعملات صعبة، يذكر أن هذه الشركة تعمل كوسيط في البورصة التونسية، وكان عبد الكافي يعمل كممثل قانوني لها.

ومن جهة أخرى قام عبد الكافي بالتصريح خلال الحوار الإذاعي أنه لم يكن يعلم أي شيء عن القضية، ولم تتوفر له المعرفة الا في شهر أغسطس الحالي، وذلك بعد أن قام عدد من الأشخاص بعرض الحكم الصادر ضده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وينص الحكم الغيابي الذي صدر بحق عبد الكافي على عقوبتي السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تقدر بـ1,8 مليون دينار تونسي أي ما يعادل حوالي 640 ألف يورو.

وقد أضاف فاضل عبد الكافي قائلا خلال حواره أنه يريد شكر من قاموا بنشر الحكم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكمل أنه بدون هذا النشر لم يكن ليعرف شيء عن الحكم ، ووفقا لعبد الكافي أن من قاموا بالنشر هم لهم الفضل في جعله يطعن على الحكم الصادر بحقه.