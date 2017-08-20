قطر عازمة على تقديم شكوى لـ”الأيكاو” تتهم فيها دول المقاطعة بترويع المسافرين بالطائرات

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قالت وزارة المواصلات القطرية، أنها عازمة على تقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”، اتهمت فيها دول المقاطعة الاربع بـ”ترويع وترهيب” المسافرين بالطائرات، من خلال القنوات الإعلامية.

وصرحت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها إن “المكتب الدائم لقطر في الإيكاو أعطى للأمين العام ورئيس مجلس المنظمة وممثلي الدول الأعضاء رسالة رسمية من الدوحة حول تعدي دول المقاطعة عبر قنواتهم الفضائية بهدف ترويع وترهيب المسافرين”.

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وأضافت أن ذلك جاء في “التقرير الذي بثته قناة العربية التابعة للسعودية ومقرها دبي بدولة الإمارات، في 9 اغسطس، فيما يخص ما سمته “حق” دول المقاطعة في إسقاط طائرة ركاب مدنية قطرية في حال أنها وجدت داخل المجال الجوي لأي من الدول الأربع”.

وترى وزارة المواصلات القطرية أن “هذا التقرير يظهر انتهاكا صريحا و خطيرا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية شيكاغو 1944 و اتفاقية الخدمات الجوية للعبور “إياستا” وقانون الجو الدولي”.

وقالت الوزارة إن “التقرير تضمن عرض ثلاثي الأبعاد ويحتوى على تعليقا صوتيا جاء فيه إن القانون الدولي يكفل للدول إسقاط أي طائرة من الممكن أن تحلق فى أجوائها ويطلق عليها هدف معاد، وبالأخص في المناطق العسكرية، حيث يكون الدفاع الجوي غير مقيد، وأظهر التقرير في هذه الفقرة من الفيديو تظهر لقطة فيها صاروخ أطلق باتجاه طائرة ركاب قطرية من نوع A350”.

وتابعت الوزارة في بيانها أن “التقرير يزعم أيضا أنه بحسب القانون الدولي يمكن للدولة التي تحظر الطيران فى أجوائها التصرف في كل طائرة تدخل أجوائها، بالأضافة لشرح الخيارات الممكنة ومنها إجبار الطائرة المعنية على الهبوط وتقديم أفراد طاقمها للمحاكمة بعدة تهم منها المساس بالأمن القومي وتعريض حاية المدنين للخطر”.

وأكدت وزارة المواصلات القطرية إنه “تم انتشار هذا المقطع بشكل كبير في وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي ولاقى هجوما كبيرا من خبراء قانونيين واختصاصيين في مجال الطيران المدني بالعالم إضافة إلى إثارة الرعب في نفوس المسافرين”.

وطالبت من ممثلها في منظمة “الإيكاو” أن يسعى لاتخاذ الخطوات اللازمة لتذكير كل الدول في المنظمة بواجباتها تجاه أمن وسلامة الطيران وذلك بموجب القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية .