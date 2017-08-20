قطر تسبب أزمة للحجاج القطريين بسبب تصاريح الهبوط

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قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان خلال اليوم الأحد أنها لم تتوفر لها القدرة حتى الآن في أن تقوم بتسيير طائرات من أجل نقل الحجاج الذين يأتون من قطر حيث أنه لا يوجد سير للطائرات قادم من الدوحة في اتجاه مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أنه تمت الإفادة من قبل وكالة الأنباء الرسمية التابعة للملكة العربية السعودية حيث صرح صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية أن خطوط الطيران التابعة للملكة العربية السعودية لم تستطع حتى الآن أن تقوم بجدولة الرحلات الخاصة بها التي تعمل على نقل الحجاج القطريين القادمين من المطار القطري مطار حمد الدولي الذي يقع بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد تعذرت الخطوط الجوية التابعة للملكة العربية السعودية بسبب أن السلطات التابعة لقطر لم تقوم حتى الآن بإعطاء التصريح للطائرات بالهبوط، وقد أكمل كلامه موضحا أن السلطات التابعة للملكة العربية السعودية كانت قد قدمت طلبا رسمي لقطر لكي تقوم بإعطاء التصريحات منذ عدة أيام.

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وقد جاء هذا الأمر على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها الدول الخليجية حتى الآن، وتعد هذه الأزمة غير مسبوقة حيث أنه لأول مرة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي يتم مقاطعة أحد أعضاء المجلس من باقي الأعضاء، وقد قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في اليوم الخامس من شهر يونيو من عام 2017، وقد جاء قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب اتهام قطر بتمويل الإرهاب ودعم بعض التنظيمات الإرهابية، والتقرب من إيران على حساب باقي دول الخليج، ونتيجة هذا القطع في العلاقات الدبلوماسية تم غلق جميع الحدود البحرية والبرية بين قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

ويذكر أن خلال يوم الأربعاء الماضي قامت المملكة العربية السعودية بالتصريح من خلال بيان رسمي لها أنها سوف تقوم بتخفيف القيود التي تم فرضها على قطر وذلك من اجل أن يتم السماح للحجاج القطريين بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة في نهاية شهر أغسطس الحالي من دون حدوث أي عوائق يمكن أن تمنعهم من ذلك.