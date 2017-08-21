بالأرقام.. تعرف على جرائم النظام التركي منذ الانقلاب

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يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ارتكاب العديد من الجرائم بحق الكثير من المواطنين، حيث تزايدت حملات الاعتقال والفصل التعسفي من العمل التي يقوم بها ضدهم، وبخاصة بعد أحداث الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته البلاد في الخامس عشر من شهر يوليو من العام الماضي 2016، والذي كان محور اهتمام كافة الوسائل الإعلامية المختلفة وحديث الرأي العام الداخلي والخارجي.

ووفقا لأخر الإحصائيات التي قامت أحد الصحف التركية بنشرها، نجد فصل قطاع كبير من موظفي الدولة وتشريد الآلاف من الأسر وإلقاء القبض على العديد من المواطنين، وقد جاء ضمن هذه الإحصائيات التي نشرتها الجريدة اليوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس الجاري، عدد المفصولين من الوظائف الحكومية والذي بلغ 145 ألف و711 مواطنا.

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كما تم إلقاء القبض على قطاع كبير من المواطنين والذي وصل عددهم إلى 123 ألف مواطن تركى، كما تم اعتقال 58 ألف مواطن دون الاستناد إلى تهم أساسية موجهة إليهم، هذا فضلا عن إلقاء القبض على العديد من الأطفال والذي وصل عددهم إلى 668 طفلا بحسب ما أعلنت وزارة العدل التركية في بيان رسمي لها، ومن الأطفال حديثي الولادة حتى إثني عشر شهرا و149 طفلا رضيعا.

أعلنت الصحيفة عن اعتقال عدد كبير من الصحفيين والكتاب والإعلاميين والذي وصل عددهم إلى 274 شخصا، وإلقاء القبض على مائة ضابط برتب مختلفة، كما قام بفصل أكثر من ثمانية آلاف شخص من الجامعات التركية، وفصل ما يقرب من 4500 قاضى، كما قام باعتقال 513 محاميا واعتقال اربعة وسبعون رئيس بلدية، فضلا عن قيامه بمصادرة وإغلاق العديد من الوسائل الإعلامية المختلفة والتي وصل عددها إلى 195 وسيلة إعلامية.

قام الرئيس التركي أيضا بإغلاق خمسة عشر جامعة وألف مدرسة من المدارس التركية الخاصة، وقد وصل إجمالي عدد المؤسسات التعليمية التي قام بإغلاقها ألي ألفان و 249 مؤسسة، هذا إلى جانب قيامه بمصادرة ما يقرب من 966 شركة، وأكثر من خمسة آلاف مشروع من المشروعات الصغيرة، فضلا عن إلغاء العمل بـ 715 بطاقة صحفية، وبهذا تكتمل معالم صورة النظام التركي الذي أصبح اليوم محل اتهام بعد جرائمه المتعددة.