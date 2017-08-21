القوات العراقية تبدأ معركة تحرير مدينة “تلعفر” من براثن داعش

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استهلت اليوم القوات العراقية اولي عملياتها العسكرية لاستعادة تلعفر، آخر بلدة كبيرة تقع تحت سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما جاء علي لسان مسؤولين عراقيين.

وصرح رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” في حديث تلفزيوني أدلى به بمناسبة الإعلان عن بدء العملية إن مسلحي تنظيم داعش لديهم خيار إما التسليم أو الموت، ويستهدف الجيش العراقي مدينة “تلعفر” بعد أن استطاع ان يحرر مدينة الموصل الشهر الماضي.

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وكانت “تلعفر” التي تقطنها أغلبية شيعية، قد سقطت بأيدي التنظيم عام 2014 وتقع المدينة على الطريق الذي يربط الموصل بالحدود السورية، مما جعلها خط إمداد هام لتنظيم داعش.

وكانت قد قصفت طائرات عراقية مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة، وكانت قوات الحشد الشعبي قد سيطرت على أحد القواعد الجوية جنوبي المدينة في نوفمبر من العام الماضى .

وصرح قائد عراقي كبير كان يعمل كرئيس لبلدية “تلعفر” إن ما بين 1500 إلى 2000 مسلح من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية يتواجدون في المدينة.

وأكد العميد “نجم الجبوري” على أن المسلحين منهكين و بمعنويات متدنية و إنه لا يتوقع أن تقع معارك شديدة في المدينة أسوة بما وقع فى الموصل.

ومن المرجح أن عددا قليلا من السكان لا زالوا في “تلعفر” بعد أن تركها 49 ألفا من سكانها، وإلى جانب “تلعفر” يفرض تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مناطق بالقرب من حويجة ومن عانة إلى القائم في منطقة حوض الفرات.

يذكر أن الحادى عشر من يونيو الماضى شهدت الموصل بشرى الانتصار من داخل مقر العمليات التابع لقوات مكافحة الإرهاب، بعد أن أعلن “حيدر العبادى” أن القوات العراقية استطاعت تحرير الموصل بشكل كامل.

وكانت قد بدأت معركة تحرير الموصل منذ ما يقرب من عشرة أشهر، مما أسفر عن الكثير من الخسائر المادية، ووقع آلاف من المدنيين ضحايا أثناء العمليات، وهرب أكثر من 920 ألفا آخرين.

وقال عدد من القادة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ساعد من خلال توفير الدعم الجوى والبرى للقوات العراقية، أن المعارك داخل المدينة كانت أكثر عنفا وشراسة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وبدات القوات العراقية فى السابع عشر من أكتوبر من العام الماضي فى خوض قتال عنيف يساعده قصف جوي من القوات الأمريكية، بهدف استعادة السيطرة على مدينة الموصل وتحريرها .